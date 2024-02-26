Путин приедет в одну из стран НАТО. Песков сказал, когда это произойдет

Как сообщил Песков, вероятнее всего российский диктатор прибудет в Анкару с визитом уже после президентских выборов. По его словам, до этого времени Путин не может планировать такие поездки, поскольку у него очень плотный график. При этом спикер российского диктатора добавил, что напряженный график также и у турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана.

Дмитрий Песков

Также Песков сообщил, что сейчас проводится подготовка к контактам на самом высоком уровне. По его словам, встреча двух лидеров состоится тогда, когда для этого будет найдено лучшее время, учитывая их рабочие графики.

Кроме того, представитель российского диктатора сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом по случаю его 70-летия. В этом разговоре Путин отметил вклад Эрдогана в "развитие дружеских русско-турецких отношений".

Напомним, о том, что Путин запланировал визит в Турцию, говорилось уже давно. Политологи рассказывали, что кремлевскому диктатору очень нужен этот визит перед выборами, чтобы показать электорату, что он выездной и может приехать даже в одну из стран НАТО.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин должен был посетить Турцию 12 февраля. Одной из тем встречи Путина и лидера Турции Реджепа Эрдогана должен был стать вопрос украинского зерна. Однако за несколько дней до встречи между президентами стало известно, что визит Путина отменен . Песков 7 февраля рассказал российским СМИ, что подготовка визита Путина в Турцию продолжается. Однако менее чем через час оказалось, что Путин не посетит Турцию в феврале. В Анкаре сообщили, что визит президента России в Эрдоган перенесен на конец апреля или начало мая.