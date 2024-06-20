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Путин приехал к Ким Чен Ыну с подарками: чем обменялись диктаторы

Владимир Путин получил от Ким Чен Ына самый высокий орден КНДР, а российский диктатор подарил своему коллеге автомобиль.

сегодня, 08:25
Автор:
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Slava Kot
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Российский диктатор Владимир Путин совершил первый за 24 года визит в Северную Корею, где встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. Во время визита были подписаны документы об усилении сотрудничества между странами, а также оба диктатора обменялись подарками.

Путин приехал к Ким Чен Ыну с подарками: чем обменялись диктаторы

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Российская делегация во главе с Путиным совершила двухдневный визит в КНДР и подарила Ким Чен Ыну три подарка: чайный сервиз, кортик – разновидность длинного ножа и автомобиль Aurus Senat.

Ким Чен Ыну впервые понравилась эта модель во время визита в Россию осенью 2023 года. После неформальных переговоров Путин вручил северокорейскому лидеру автомобиль. Теперь автопарк Ким Чен Ына увеличился еще одной машиной из России, которую Путин подарил ему уже во время своего визита в КНДР.

В свою очередь, Ким Чен Ын подарил Путину высшую государственную награду КНДР — орден Ким Ир Сена. Церемония награждения российского диктатора прошла 19 июня в Пхеньяне. Орден ему вручил лично лидер Северной Кореи. Помимо ордена, Путин от Ким Чен Ына получил также две охотничьи собаки породы Пхунсан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт изучения войны назвал основную причину визита Путина в Северную Корею. Российский диктатор пытается убедить Ким Чин Ына предоставить больше военной техники и вооружения для войны против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Путин похвалил Северную Корею за помощь России в войне в Украине. Как сообщают разведки США, Южной Кореи и Украины, после визита Ким Чен Ына в Россию в 2023 году, Москва начала массово получать северокорейское оружие, в том числе артиллерийские снаряды.



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