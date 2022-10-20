logo

BTC/USD

19029.97

ETH/USD

1284.06

LTC/USD

50.92

USD/UAH

40.45

EUR/UAH

39.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин приехал на полигон в Рязанской области и взял в руки оружие (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин приехал на полигон в Рязанской области и взял в руки оружие (ВИДЕО)

Путин пострелял из снайперской винтовки

сегодня, 19:36
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

После постоянно преследующих "российскую мобилизацию" неудач, Путин решил сам лично, захватив с собой Шойгу, проверить ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области. Чтобы хоть как-то поднять свой имидж на фоне шквальной критики от россиян, он даже пострелял из винтовки и постучал по плечу одного из оккупантов. Об этом сообщают российские "РИА-Новости".

Путин приехал на полигон в Рязанской области и взял в руки оружие (ВИДЕО)

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Перед Путиным Шойгу доложил о прохождении мобилизованными оккупантами курса боевой подготовки по военно-учетным специальностям, а также боевой слаженности в составе подразделений.

Президент также проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Ему показали преодоление учениками десантно-штурмовой линии в составе взвода, упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою. Путин посетил многофункциональный стрелковый комплекс, где мобилизованные отрабатывают разные способы стрельбы", — пишут СМИ РФ.

На одном из видео видно, что Путин был одет в черную одежду, вместе с Шойгу они общались с военным руководством. А потом Путин решил пострелять из снайперской винтовки и даже постучал по плечу одного из оккупантов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц заявил, что Путин допустил очередную ошибку. Германия больше не зависит от своевременной поставки энергоносителей РФ и на высоком уровне подготовилась к предстоящей зиме. Как передает "Комментарии", об этом во время выступления в Бундестаге заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. При этом Олаф Шольц выразил уверенность в том, что Евросоюз удалось преодолеть новый вызов и справиться с кризисом. Сегодня объединенная Европа выходит из кризиса еще более сильной и уверенной в себе.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/182668
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!