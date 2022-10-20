Путин приехал на полигон в Рязанской области и взял в руки оружие (ВИДЕО)

После постоянно преследующих "российскую мобилизацию" неудач, Путин решил сам лично, захватив с собой Шойгу, проверить ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области. Чтобы хоть как-то поднять свой имидж на фоне шквальной критики от россиян, он даже пострелял из винтовки и постучал по плечу одного из оккупантов. Об этом сообщают российские "РИА-Новости".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Перед Путиным Шойгу доложил о прохождении мобилизованными оккупантами курса боевой подготовки по военно-учетным специальностям, а также боевой слаженности в составе подразделений.

Президент также проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Ему показали преодоление учениками десантно-штурмовой линии в составе взвода, упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою. Путин посетил многофункциональный стрелковый комплекс, где мобилизованные отрабатывают разные способы стрельбы", — пишут СМИ РФ.

На одном из видео видно, что Путин был одет в черную одежду, вместе с Шойгу они общались с военным руководством. А потом Путин решил пострелять из снайперской винтовки и даже постучал по плечу одного из оккупантов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц заявил, что Путин допустил очередную ошибку. Германия больше не зависит от своевременной поставки энергоносителей РФ и на высоком уровне подготовилась к предстоящей зиме. Как передает "Комментарии", об этом во время выступления в Бундестаге заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. При этом Олаф Шольц выразил уверенность в том, что Евросоюз удалось преодолеть новый вызов и справиться с кризисом. Сегодня объединенная Европа выходит из кризиса еще более сильной и уверенной в себе.





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