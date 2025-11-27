logo

BTC/USD

90967

ETH/USD

3011.7

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин пригрозил ЕС из-за конфискации российских активов: как ответит РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин пригрозил ЕС из-за конфискации российских активов: как ответит РФ

Путни заявил, что РФ уже готовит ответ, если как у ЕС конфискуют деньги России

27 ноября 2025, 17:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Путин во время своего брифинга в Кыргызстане сделал новое заявление о конфискации российских активов. По его словам, если ЕС пойти на этот шаг, то вроде бы доверие к Европе серьезно пошатнется, а также Россия ответит.

Путин пригрозил ЕС из-за конфискации российских активов: как ответит РФ

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Ну, Венгрия является членом ЕС, и поэтому премьер-министру одной из стран ЕС виднее, как это может отразиться на европейской валюте, ясно, что это будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко снизится, резко упадет. А на фоне сложностей в экономике рецессии, это, конечно, будет, мне кажется, непростым испытанием", — заявил он.

По его словам, РФ разрабатывает соответствующий пакет с ответами на действия ЕС.

"Правительство Российской Федерации по моему поручению разрабатывает пакет соответствующих мер на случай, если это произойдет. И всем понятно, все об этом прямо говорят, что это было бы воровством чужой собственности", — пригрозил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что переговоры по "репарационному кредиту" для Украины, который предлагают предоставить за счет замороженных российских активов, стали еще более актуальными после обнародования "мирного плана" США.

При этом Евросоюз поддерживает конструктивный прогресс, достигнутый на переговорах по "мирному плану" между представителями США и Украины. Об этом заявила руководитель прессслужбы Еврокомиссии Паула Пиньо, которую цитирует The Guardian.

В то же время, по словам спикера, "впереди еще много работы". Пиньо подчеркнула, что три "красных линий" для ЕС остаются неизменными. Речь идет о том, что границы не могут быть изменены силой, не должно быть никаких ограничений для украинских вооруженных сил, а все похищенные Россией украинские дети должны быть возвращены на родину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости