Путин пригрозил ЕС из-за конфискации российских активов: как ответит РФ

Путин во время своего брифинга в Кыргызстане сделал новое заявление о конфискации российских активов. По его словам, если ЕС пойти на этот шаг, то вроде бы доверие к Европе серьезно пошатнется, а также Россия ответит.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Ну, Венгрия является членом ЕС, и поэтому премьер-министру одной из стран ЕС виднее, как это может отразиться на европейской валюте, ясно, что это будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко снизится, резко упадет. А на фоне сложностей в экономике рецессии, это, конечно, будет, мне кажется, непростым испытанием", — заявил он.

По его словам, РФ разрабатывает соответствующий пакет с ответами на действия ЕС.

"Правительство Российской Федерации по моему поручению разрабатывает пакет соответствующих мер на случай, если это произойдет. И всем понятно, все об этом прямо говорят, что это было бы воровством чужой собственности", — пригрозил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что переговоры по "репарационному кредиту" для Украины, который предлагают предоставить за счет замороженных российских активов, стали еще более актуальными после обнародования "мирного плана" США.

При этом Евросоюз поддерживает конструктивный прогресс, достигнутый на переговорах по "мирному плану" между представителями США и Украины. Об этом заявила руководитель прессслужбы Еврокомиссии Паула Пиньо, которую цитирует The Guardian.

В то же время, по словам спикера, "впереди еще много работы". Пиньо подчеркнула, что три "красных линий" для ЕС остаются неизменными. Речь идет о том, что границы не могут быть изменены силой, не должно быть никаких ограничений для украинских вооруженных сил, а все похищенные Россией украинские дети должны быть возвращены на родину.

