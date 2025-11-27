logo_ukra

Путін пригрозив ЄС через конфіскацію російських активів: як відповість РФ

Путні заявив, що РФ вже готує відповідь, якщо як у ЄС конфіскують гроші Росії

27 листопада 2025, 17:43
  Путін під час свого брифінгу у Киргизстані зробив нову заяву про конфіскацію російських активів. За його словами, якщо ЄС піти на цей крок, то нібито довіра до Європи серйозно похитнеться, а також Росія відповість.

Путін пригрозив ЄС через конфіскацію російських активів: як відповість РФ

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

"Ну, Угорщина є членом ЄС, і тому прем'єр-міністру однієї з країн ЄС видніше, як це може відбитися на європейській валюті, ясно, що це матиме негативні наслідки для світової фінансової системи, тому що довіра до єврозони різко знизиться, різко впаде. А на тлі складнощів в економіці, де локомотив європейської економіки — економіка Німеччини вже третій рік перебуває в рецесії, це, звичайно, буде, мені здається, непростим випробуванням",- заявив він.

За його словами, РФ  розробляє відповідний пакет з відповідями на дії ЄС.

"Уряд Російської Федерації за моїм дорученням розробляє пакет відповідних заходів на випадок, якщо це станеться. І всім зрозуміло, всі про це прямо говорять, що це було б крадіжкою чужої власності",- пригрозив Путін.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що переговори щодо "репараційного кредиту" для України, який пропонують надати за рахунок заморожених російських активів, стали ще актуальнішими після оприлюднення "мирного плану" США.

При цьому Євросоюз підтримує конструктивний прогрес, якого було досягнуто на переговорах щодо "мирного плану" між представниками США та України. Про це заявила керівник пресслужби Єврокомісії Паула Піньо, яку цитує The Guardian.

Водночас, за словами речниці, "попереду ще багато роботи". Піньо підкреслила, що три "червоні лінії" для ЄС залишаються незмінними. Йдеться про те, що кордони не можуть бути змінені силою, не має бути жодних обмежень для українських збройних сил, а всі викрадені Росією українські діти мають бути повернуті на батьківщину.

 



