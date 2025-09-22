Путин пригрозил миру ядерным оружием: заявление диктатора

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова ответить на какие-либо угрозы. По его словам, этот ответ будет "не на словах", а благодаря "военно-техническим мероприятиям".

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ сделал ряд заявлений, в частности в очередной раз обвинил Запад якобы в "деградации" ситуации в мире, а также напомнил об окончании договора о ядерном разоружении.

"Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать. В результате разрушительных шагов Запада были существенно подорваны основы для диалога между государствами с ядерным оружием. Россия неоднократно говорила о проблемах в сфере стратегической стабильности", — сказал Путин.

Свое выступление российский диктатор продолжил угрозами, в частности, указал на возможность применить военную силу.

"Россия готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами. Россия уверена в надежности и эффективности своих сдерживающих сил", — заявил Путин и сразу добавил, что Москве важны также "преимущества политико-дипломатического решения вопросов".

Также Путин указал на двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. По его словам, этот договор ГСНО заканчивается в 2026 году, что "означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал", однако Путин добавил, что якобы "Россия не заинтересована в гонке вооружений".

