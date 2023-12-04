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Путин пригрозил судным странам и поставил странное условие

Путин жалуется на русофобию в странах Европы и Балтии

4 декабря 2023, 23:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российский президент Путин снова решил пригрозить соседним странам Балтии, поддерживающим Украину в войне с оккупационной армией, сославшись якобы на их "русофобию". Его новое заявление цитирует пропагандистское агентство " ТАСС ",

Путин пригрозил судным странам и поставил странное условие

Владимир Путин (фото из открытых источников)

4 декабря во время очередного кремлевского совещания Путин заявил, что якобы "Россия столкнулась с русофобией задолго до "СВО". В качестве примера глава Кремля "вспомнил отношение к россиянам в странах Балтии".


Поэтому этим странам Путин пригрозил соответствующим отношением на их якобы "свинство" относительно отношения к живущим там россиянам.

"Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, по-свински обращаться... Так, в конце концов, они с таким свинством и столкнутся", — пригрозил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин пообещал , что активность России по международным делам будет только расти. 4 декабря российский президент Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что активность России в международных делах будет только нарастать.

Кроме того, глава Кремля, начавшего полномасштабное вторжение в Украину, цинично заявил, что Россия "не принимает блочную конфронтацию, какие-либо шаги, идущие вопреки Уставу ООН". Также Путин заявил, что РФ якобы "не имеет враждебных намерений к кому-либо".

Также "Комментарии" писали о том, что Time обнародовал претендентов на звание "Человек года 2023": в списке оказался Путин. Стало известно, что утром 6 декабря назовут Человека-2023. Стоит отметить, что это звание присваивается каждый год, начиная с 1927 года. Также известно, что Путин уже был Человеком года в 2007 году.



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