Путин пригрозил военному кораблю США в Черном море: что означают такие заявления

Глава России Владимир Путин прокомментировал событие, связанное с тем, что в водах Черного моря появился американский военный авианосец.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Российские военные пока только наблюдают за американским военным пришельцем через прицел собственных оборонных систем. Позицию Путина обнародовало "РИА Новости".

По словам президента России, стране нужно создать более современные и совершенные системы обороны.

Владимир Путин отметил, что американский военный крейсер неожиданно появился в акватории Черного моря. Поэтому россиянам можно быстро наблюдать за ним через бинокль или через прицел собственных оборонных систем.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что офицер НАТО отреагировал на заявление Кремля по Украине . Российская Федерация будет активно противостоять намерениям вашего государства войти в НАТО, но свою военную агрессию проявлять не будет. Об этом заявил отставной военнослужащий ВМС США Гарри Табах. По его словам, для соседнего государства уже не важна эта идея. Из-за того, что кардинально изменились отношения с другими странами, да и сама ваша страна, ваша армия теперь совсем другая. Американский военный отметил, что РФ не может заставить изменить планируемый вектор развития другую страну. Именно такой комментарий он дал по поводу заявления российских властей о возможном входе украинского государства в НАТО и ключевую фразу, что это — очень плохой сценарий для России. По мнению опытного военнослужащего, он не может понять содержание этих тезисов российских властей. Ведь ваша страна — независимая, поэтому сама может решать, в какой военный союз вступать, сотрудничать или не сотрудничать с европейскими государствами или США, даже с Марсом, с кем угодно.

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