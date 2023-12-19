Путин приказал вооружить российскую армию новым оружием: о чем идет речь

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что нужно вооружать российскую армию "боевыми лазерами" и работами со "искусственным интеллектом".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Этот указ он объявил, выступая на коллегии российского Министерства обороны. Путин сказал, что "во второй армии мира" должны быть "перспективные виды вооружения".

"Нужно продолжить создавать для армии и флота задел на будущее. Перспективные виды вооружений. Имеются в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах", — отметил президент РФ.

Хозяин Кремля теперь уверяет, что достигнуты результаты на этих направлениях, а обеспечение российской оккупационной армии на территории Украины "улучшается".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Владимир Путин обвинил США в плохих отношениях России и Европы. Российский диктатор также раскритиковал европейских лидеров, назвав их "беспозвоночными".

Путин выступил на коллегии Минобороны РФ и сделал несколько заявлений о войне в Украине и российских отношениях с западными странами. Российский диктатор в привычных нарративах российской пропаганды начал критиковать США, якобы испортившие отношения России и Европы.



Вместе с тем, российский президент начал критиковать политиков из стран ЕС, отказавшихся иметь дружеские отношения с Москвой.

Далее Путин продолжил обвинять Запад в войне, несмотря на то, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году и оккупировала часть территорий еще в 2014 году. После начала войны в Украине, США и страны Европы ввели санкции против России. Кроме того, Запад постепенно расширяет санкционное давление на Москву.

