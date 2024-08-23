Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что руководство РФ якобы определилось с ответом на наступление Украины в Курской области.

Владимир Путин

"Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за случившееся в Курской области" — заявил дипломат страны-агрессора.

Кроме того, он подчеркнул, что не сомневается в том, что "все нацисты, вторгшиеся в Курскую область" будут уничтожены.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа ВСУ начали операцию на территории Курской области. С тех пор все представители РФ, начиная от спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пескова и до официального представителя МИД страны-агрессора Марии Захаровой заявляли, что Путин вот-вот примет какое-то решение, которое должно наказать всех тех, кто стоит за операцией в Курской области. Впрочем, время идет, а решения все еще нет.

При этом буквально вчера диктатор Путин проводил совещание по поводу ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях. На фоне катастрофических для России событий он призвал организовать отдых и обучение детей в этих регионах, помочь бизнесу, наладить сотовую связь и подготовиться к отопительному сезону. Кроме того, диктатор отдал приказ немедленно выделить деньги для территориальной обороны Курской области.

На фоне отсутствия какой-либо существенной реакции со стороны России, Западные союзники начали одобрительно реагировать на операцию ВСУ в Курской области. Они называют ее рискованной, но все же оправданной. Более того, все чаще стали звучать заявления на самом высоком уровне о том, что Запад должен позволить Украине использовать его оружие для ударов по территории РФ.



