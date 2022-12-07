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Путин признал бегство оккупантов с поля боя и заявил о расстрелах в ВСУ (ВИДЕО)

Путин заявил о якобы массовых расстрелах в ВСУ, прямо публично, перед строем и в несколько рук

сегодня, 18:22
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Автор:

Лиля Воробьева

Президент РФ рассказал очередную ложь об ВСУ. По его словам, в Украине якобы за оставление боевых позиций расстреливают перед строем военных. В РФ же ничего подобного нет. Но он признал, что российские оккупанты сбегают с поля боя, однако, это не массовые случаи. Об этом Путин сказал во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин признал бегство оккупантов с поля боя и заявил о расстрелах в ВСУ (ВИДЕО)

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Глава Кремля публично соврал о расстреле украинских военных за оставление боевых позиций.

"По поводу оставления позиций — в Украине расстреливают на месте, у нас не только ничего подобного нет, у нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее, это все чушь, это фейки, у которых нет никаких оснований", — рассказал очередную затею Путин.

Но на фоне последних сообщений о бегстве российских оккупантов с фронта, ему пришлось признать это.

"Массового характера оставление боевых позиций в зоне спецоперации нет. Для этого нужно работать с людьми. Проблемы у нас с дезертирством нет. Да, такие проблемы существуют",- сказал Путин, пытаясь оправдаться за сообщение о бегстве российских оккупантов с поля боя.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сделал новое циничное заявление о сроках окончания войны в Украине и сравнил себя с Петром И. Глава Кремля Владимир Путин заявил, что начатая Россией в Украине война может затянуться на длительный срок. Кроме этого, он похвастался "результатами" своей так называемой "СВО", приписав себе новые территории и сравнив себя с Петром И. Кроме этого, он уже традиционно заявил, что Россия якобы не начинала войну в Украине, маскируя полномасштабное вторжение, как "спасение" жителей Донбасса, "волеизъявления, которых подавляли".



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Источник: https://t.me/rian_ru/187966
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