Путин признал начало спада экономики России: ВВП ушел в минус

Российский диктатор Владимир Путин фактически признал начало экономического спада в стране. Во время совещания по экономическим вопросам глава Кремля сообщил, что ключевые макроэкономические показатели в начале 2026 года продемонстрировали негативную динамику.

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам признал начало спада российской экономики, ссылаясь на цифры "Росстата".

"В январе текущего года валовой внутренний продукт России оказался на 2,1% ниже, чем годом ранее. Промышленное производство снизилось на 0,8%. Собственно говоря, для нас здесь нет ничего неожиданного. Правительству необходимо вернуть страну на траекторию устойчивого экономического роста, одновременно не допустив ни разгона инфляции, ни дестабилизации рынка труда", – передают российские СМИ слова Путина.

Особое внимание Кремль уделяет состоянию федерального бюджета. По итогам первых двух месяцев года его дефицит уже достиг около 3,5 триллиона рублей. Путин подчеркнул, что правительство должно принять "взвешенные решения", чтобы обеспечить долгосрочную стабильность бюджетной системы.

Падение ВВП в январе 2026 года стало в России первым с 2023 года. По официальным данным, в прошлом году экономический рост России замедлился примерно до 1%, что почти в пять раз ниже прошлых темпов.

По оценкам эксперта Ильи Соколова из Института Гайдара, российская казна может недополучить 500 млрд. рублей НДС и 100-200 млрд. рублей налога на прибыль, тогда как расходы продолжат расти. По его словам, в этом случае дефицит бюджета РФ может увеличиться почти до 8 трлн рублей.

