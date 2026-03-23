Путін визнав початок спаду економіки Росії: ВВП пішов у мінус

Російський диктатор Володимир Путін фактично визнав початок економічного спаду в країні. Під час наради з економічних питань очільник Кремля повідомив, що ключові макроекономічні показники на початку 2026 року продемонстрували негативну динаміку.

Путін визнав початок спаду економіки Росії у 2026 році. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін на нараді з економічних питань визнав початок спаду російської економіки посилаючись на цифри "Росстату".

"У січні поточного року валовий внутрішній продукт Росії виявився на 2,1% нижчим, ніж рік тому. Промислове виробництво знизилося на 0,8%. Власне кажучи, для нас тут немає нічого несподіваного. Уряду необхідно повернути країну на траєкторію сталого економічного зростання, одночасно не допустивши ні розгону інфляції, ні дестабілізації ринку праці", — передають російські ЗМІ слова Путіна.

Особливу увагу Кремль приділяє стану федерального бюджету. За підсумками перших двох місяців року його дефіцит уже сягнув близько 3,5 трильйона рублів. Путін наголосив, що уряд повинен ухвалити "зважені рішення", щоб забезпечити довгострокову стабільність бюджетної системи.

Падіння ВВП у січні 2026 року стало в Росії першим з 2023 року. За офіційними даними, торік економічне зростання Росії сповільнилося приблизно до 1%, що майже в п’ять разів нижче попередніх темпів.

За оцінками експерта Іллі Соколова з Інституту Гайдара, російська скарбниця може недоотримати 500 млрд рублів ПДВ та 100-200 млрд рублів податку на прибуток, тоді як витрати продовжать зростати. За його словами, у такому разі дефіцит бюджету РФ може збільшитись майже до 8 трлн рублів.

