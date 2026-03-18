Головна Новини Світ Росія У Путіна запропонували Трампу угоду щодо Європи та РФ: яка пропозиція
У Путіна запропонували Трампу угоду щодо Європи та РФ: яка пропозиція

Дмитрієв запропонував Трампу запровадити санкції проти Європи та скасувати обмеження проти Росії.

18 березня 2026, 13:10
Slava Kot

Спецпредставник Володимира Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва та глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв закликав США розглянути можливість запровадження санкцій проти європейських союзників і водночас скасувати обмеження щодо Росії.

Кирило Дмитрієв. Фото з відкритих джерел

Кирило Дмитрієв у соцмережі Х, яку заблокували в РФ, припустив, що Трамп міг би покарати Велику Британію та Європейський Союз за відсутність підтримки США у протистоянні з Іраном. Водночас він запропонував скасувати санкції проти Росії.

"Можливо, США слід запровадити санкції проти Великобританії та ЄС за відсутність взаємності та руйнування західної цивілізації через імміграцію, а також скасувати санкції проти Росії для підтримки світових енергетичних ринків?", — написав Дмитрієв.

Російський чиновник також заявив, що союзники Вашингтона по НАТО активно підтримують Україну, але не долучаються до американських дій проти Ірану. До свого звернення він додав відео, на якому Трамп критикує партнерів по альянсу за відмову допомогти у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці вказуючи, що це "дуже дурна помилка".

За словами Дмитрієва, у разі скасування санкцій американський бізнес може отримати доступ до інвестиційних можливостей, які оцінюються більш ніж у 14 трильйонів доларів.

Раніше The Economist повідомляв, що Росія пропонувала США участь у великих енергетичних і ресурсних проєктах, включно з видобутком у Арктиці та розробкою родовищ рідкісноземельних металів. Перед зустріччю Путіна з Трампом на Алясці в серпні минулого року було підготовлено записку, в якій роз'яснювалося, як запропонувати американському президентові "найбільшу угоду" між Москвою та Вашингтоном у сфері економіки. В записці зазначалося, що "всі зароблять багато грошей", а "президенти Путін і Трамп потенційно можуть отримати Нобелівські премії".

Однак, як пояснює наукова співробітниця Бєлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександра Прокопенка, такі пропозиції можуть бути частиною ширшої стратегії Кремля, спрямованої на послаблення санкцій з боку США та тиску на Україну для вигідної Кремлю мирної угоди.

Джерело: https://x.com/kadmitriev/status/2033999963797987479
