Путин продолжает цинично утверждать, что может немедленно остановить войну

Многие западные политики не захотели даже вникнуть в суть нового российского предложения об урегулировании ситуации в Украине, посетовал кремлевский диктатор Владимир Путин. При этом убежден, что его предложение могло бы остановить войну.

Владимир Путин

При этом известно, что помощник диктатора Юрий Ушаков зачитал обращение Путина к участникам X международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

Путин отметил, что исходит из того, что участники форума обсудят идеи России по формированию на Евразийском континенте системы равной и неделимой безопасности, а также новое мирное предложение по мирному разрешению "украинского кризиса".

"Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода его к политико-дипломатическому урегулированию", — процитировал Ушаков диктатора.

При этом Путин продолжает утверждать, что его предложения сразу же остановили бы войну.

"Нами на стол положен вариант, который в случае готовности принять его позволил бы буквально сразу прекратить военные действия, но Запад нас не слышит и намерен воевать с Украиной до последнего украинца", — сказал помощник президента РФ.

При этом Ушаков отметил, что "людской потенциал на Украине еще до конца не исчерпан". Помимо этого, он также заявил, что "в отсутствие целевой поддержки Запада, ставшего фактически стороной конфликта, все бы уже прекратилось".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Путин озвучил свои так называемые мирные предложения, которые категорически неприемлемы для Украины.



