logo

BTC/USD

61465.53

ETH/USD

3380.49

LTC/USD

71.54

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин продолжает цинично утверждать, что может немедленно остановить войну
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин продолжает цинично утверждать, что может немедленно остановить войну

Кремлевский диктатор Путин продолжает настаивать, что его «мирные инициативы» могут сразу же остановить войну в Украине

25 июня 2024, 13:22
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Многие западные политики не захотели даже вникнуть в суть нового российского предложения об урегулировании ситуации в Украине, посетовал кремлевский диктатор Владимир Путин. При этом убежден, что его предложение могло бы остановить войну.

Путин продолжает цинично утверждать, что может немедленно остановить войну

Владимир Путин

При этом известно, что помощник диктатора Юрий Ушаков зачитал обращение Путина к участникам X международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

Путин отметил, что исходит из того, что участники форума обсудят идеи России по формированию на Евразийском континенте системы равной и неделимой безопасности, а также новое мирное предложение по мирному разрешению "украинского кризиса".

"Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода его к политико-дипломатическому урегулированию", — процитировал Ушаков диктатора.

При этом Путин продолжает утверждать, что его предложения сразу же остановили бы войну.

"Нами на стол положен вариант, который в случае готовности принять его позволил бы буквально сразу прекратить военные действия, но Запад нас не слышит и намерен воевать с Украиной до последнего украинца", — сказал помощник президента РФ.

При этом Ушаков отметил, что "людской потенциал на Украине еще до конца не исчерпан". Помимо этого, он также заявил, что "в отсутствие целевой поддержки Запада, ставшего фактически стороной конфликта, все бы уже прекратилось".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Путин озвучил свои так называемые мирные предложения, которые категорически неприемлемы для Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/967940
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости