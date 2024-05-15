Путин прокомментировал "мирный план" Китая по войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "положительно" оценивает "мирный план", который в прошлом году предложил Китай, как очередную попытку закончить войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин прокомментировал "мирный план" Китая. Фото из открытых источников

Владимир Путин перед своим визитом в Пекин дал интервью китайским СМИ, в котором прокомментировал "мирный план" Китая по поводу войны в Украине.

"Мы положительно оцениваем подход Китая к решению украинского кризиса. В Пекине действительно понимают причины кризиса и его глобальное геополитическое значение", — сказал российский диктатор.

Кроме того, Путин заявил, что якобы главной проблемой мирных переговоров по войне в Украине стала позиция США, которая, по словам российского диктатора, базируется "не на основе международного права".

Путин заявил, что из-за начавшейся им войны в Украине, Запад хочет "изолировать и ослабить" Россию, в частности через конфискацию ее активов.

Напомним, что Китай в феврале 2023 года предложил "мирный план" по войне, состоявший из 12 пунктов. Россия сразу тепло восприняла инициативу Пекина, а в США указали, что Китай хочет делать из себя миротворца, но продвигает "ложный нарратив" России и не осуждает ее вторжение. В Украине же заявили, что исключают мирные инициативы и будут продвигать "формулу мира", в том числе и на Саммите мира, который пройдет в июне в Швейцарии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ назвал одно условие для мирных переговоров по войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности России идти на мирные переговоры.