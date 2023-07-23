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Путин прокомментировал первый месяц контрнаступления ВСУ

Президент России Владимир Путин ответил на слова президента Беларуси Александра Лукашенко, заявившего, что контрнаступления ВСУ нет.

сегодня, 13:10
Автор:
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Slava Kot
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Президент России Владимир Путин отреагировал на слова белорусского диктатора Александра Лукашенко об украинском контрнаступлении, который заявил, что его нет. Путин указал, что контрнаступление есть, однако он по словам президента России "провалилось". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин прокомментировал первый месяц контрнаступления ВСУ

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил первый визит к президенту России Владимиру Путину после бунта основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Во время разговора Лукашенко заявил о значительных потерях украинской техники во время контрнаступления и добавил, что "никакого контрнаступления нет". Путин отреагировал на слова коллеги.


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"Оно есть, но оно провалилось", – сказал президент России.

Путин добавил, что во время контрнаступления ВСУ якобы потеряли 26 тыс. военных, однако ранее верхушка Кремля также указывала противоречивые заявления по поводу потерь Украины, однако не приводила доказательств, а разведка Британии постоянно разоблачала во лжи российскую пропаганду.

Напомним, что ВСУ начали в прошлом месяце долгожданное контрнаступление, но не добились значительных успехов против закрепленных российских войск, контролирующих около шестой части Украины. Несмотря на это, генерал США Марк Милли заявил, что украинская операция "далека от провала", но будет долгой, тяжелой и кровавой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Лукашенко жалуется Владимиру Путину на группу "Вагнера", наемники которой находятся на территории Беларуси.

Также "Комментарии" писали, что в США рассказали, когда ожидать существенных изменений в контрнаступлении ВСУ. А генерал США призвал предоставить Украине оружие, которое заставит вывести российский флот из акваторий Крыма.



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Источник: https://t.me/rian_ru/209789
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