Путин просчитался: какая его традиционная тактика не повлияла на Запад

Нельзя исключать, что террористическая Россия и Китай будут продолжать линию противоборства с остальным миром, отметил бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко, и в результате организуют свой саммит мира.

Владимир Огрызко

"Китай, к сожалению, сегодня на стороне России, и демонстрирует это публично и официально, поэтому нельзя исключать, что такой саммит своих сторонников они могут собрать. Мы уже слышали, что 26 стран вроде бы выразили готовность к проведению такого саммита", — отметил дипломат.

По его словам, нет ничего страшного в том, что эти страны, вероятно, соберутся на такую встречу.

"Мне, например, интересно, чтобы Китай объяснил первый пункт своего "мирного плана" о суверенитете и территориальной целостности. Этот пункт предусматривает, что речь идет о международно признанных границах Украины в 1991 году? Если да, то это одна вещь. Но почему Китай избегает ответа на этот простой вопрос. И таких вопросов действительно очень много", – подчеркнул дипломат.

Впрочем, добавил Огрызко, если этот китайско-российский саммит будет базироваться на том, что нужно признавать территориальные захваты, шансов у таких предложений не будет.

Кстати, по словам дипломата, кремлевский диктатор Владимир Путин, выдвигая Украине неадекватные требования, переиграл сам себя.

" У Путина была логика гопника из подворотни: он требует больше, чем может проглотить, понимая, что дадут не все, а меньше, и так будет хорошо. Что сегодня "хорошо" для Путина? Замораживание линии фронта в том виде, как она есть сегодня. Если бы он попросил именно это, от него потребовали бы отступить. А так попросил больше – согласятся на то, что есть сейчас. Такова банальная логика хулигана из подворотни, который думает, что такой логикой руководствуются и все остальные", — отметил дипломат.

Однако на саммите на его слова отреагировали ожидаемо негативно, сказали, что ультиматумы – это не тот язык, который мир хочет понимать. При этом на саммите подтвердили, что Украину будут поддерживать.

Поэтому этот трюк Путина был абсолютно неудачным и не смог стать темой для обсуждения. На это обратили внимание, как на очередную несуразность Путина, и не больше", — добавил дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о несуразных требованиях Путина относительно войны в Украине.



