Путин просто блефует: разведка Швеции разоблачила скрытые проблемы России

Экономическая устойчивость России в условиях войны против Украины оказывается значительно слабее, чем это демонстрирует Кремль. К такому выводу пришли аналитики Institute for the Study of War со ссылкой на данные шведской военной разведки.

Как сообщает Financial Times, глава разведывательной службы Швеции Томас Нильссон заявил, что российская экономика не смогла восстановиться даже на фоне роста цен на нефть, вызванного напряжением на Ближнем Востоке. По его оценке, для покрытия бюджетного дефицита России необходимо, чтобы цена на нефть марки Urals держалась выше 100 долларов за баррель как минимум год, а лучше – значительно дольше.

При этом, если цены стабилизируются, а ситуация на Ближнем Востоке нормализуется, Москве станет еще сложнее финансировать войну. Дополнительным ударом по экономике становятся огромные потери техники и ресурсов на фронте, которые российская промышленность не в состоянии компенсировать.

Нильссон отметил, что большинство оборонных предприятий, за исключением производства дронов, остаются убыточными, страдают от коррупции и держатся за счет кредитов государственных банков. Одновременно Кремль, по данным разведки, сознательно искажает статистику, чтобы создать иллюзию устойчивости.

В частности, реальный уровень инфляции в России может достигать около 15%, тогда как официально заявляется менее 6%. Кроме того, бюджетный дефицит, по оценкам, занижен примерно на 30 миллиардов долларов.

Американские аналитики подчеркивают: ставка на военную экономику подрывает гражданские отрасли, а попытки скрыть реальные проблемы свидетельствуют о нарастающем давлении на финансовую систему страны.

