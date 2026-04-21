Путін просто блефує: розвідка Швеції викрила приховані проблеми Росії

Економічна стійкість Росії в умовах війни проти України виявляється значно слабшою, ніж це демонструє Кремль. Такого висновку дійшли аналітики Institute for the Study of War з посиланням на дані шведської військової розвідки.

Як повідомляє Financial Times, голова розвідувальної служби Швеції Томас Нільсон заявив, що російська економіка не змогла відновитися навіть на тлі зростання цін на нафту, викликаного напругою на Близькому Сході. За його оцінкою, для покриття бюджетного дефіциту Росії необхідно, щоб ціна на нафту марки Urals трималася вище 100 доларів за барель як мінімум рік, а краще значно довше.

При цьому якщо ціни стабілізуються, а ситуація на Близькому Сході нормалізується, Москві стане ще складніше фінансувати війну. Додатковим ударом по економіці стають величезні втрати техніки та ресурсів на фронті, які російська промисловість не може компенсувати.

Нільссон зазначив, що більшість оборонних підприємств, за винятком виробництва дронів, залишаються збитковими, страждають від корупції та тримаються за рахунок кредитів державних банків. Водночас, Кремль, за даними розвідки, свідомо спотворює статистику, щоб створити ілюзію стійкості.

Зокрема, реальний рівень інфляції у Росії може сягати близько 15%, тоді як офіційно заявляється менше 6%. Крім того, бюджетний дефіцит, за оцінками, занижено приблизно на 30 мільярдів доларів.

Американські аналітики наголошують: ставка на військову економіку підриває цивільні галузі, а спроби приховати реальні проблеми свідчать про наростаючий тиск на фінансову систему країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — путінський режим збирається обкласти великі компанії додатковим податком на надприбутки, щоб нівелювати прогалини в російській економіці, які ускладнюють ведення війни в Україні. Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.



