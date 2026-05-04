Путин прячется за бункерами: Кремль готовится к заговору и удару изнутри

В Кремле резко усилили меры безопасности вокруг российского лидера Владимира Путина на фоне растущей нестабильности внутри страны. Как сообщает CNN со ссылкой на отчет европейской разведки, в Москве всерьез опасаются возможного государственного переворота и атак даже со стороны собственных элит.

По данным документа, ближайшее оцепление Путина оказалось под тотальным контролем: в домах устанавливают системы наблюдения, а персоналу – от обслуги до технических работников – запрещено пользоваться общественным транспортом. Посетителей проверяют в несколько этапов, а сотрудникам разрешено использовать только телефоны без доступа в интернет.

Ужесточение мер произошло после убийства высокопоставленного генерала в конце 2025 года, что обострило напряжение среди силовиков. На этом фоне Путин значительно ограничил свои передвижения: он почти не появляется на публике, отказался от поездок в резиденции и военные объекты, а Кремль все чаще публикует записанные заранее видео.

По информации источников, глава РФ проводит много времени в защищенных бункерах, в том числе на юге страны. Особую тревогу вызывает риск покушений с использованием дронов – причем не исключено, что угроза может выходить изнутри властных кругов. В отчете также упоминается напряжение между силовыми структурами, лишь усугубляющее общую нестабильность.

На фоне затяжной войны против Украины Россия ежемесячно теряет десятки тысяч военных убитыми и ранеными, что подпитывает недовольство среди элит. Дополнительным фактором риска остаются экономические трудности и перебои в крупных городах.

Ситуация напоминает события 2023, когда поход на Москву организовал Евгений Пригожин. Теперь, похоже, Кремль готовится к новым вызовам уже изнутри системы.

