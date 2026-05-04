Путін ховається за бункерами: Кремль готується до змови та удару зсередини

У Кремлі різко посилили заходи безпеки навколо російського лідера Володимира Путіна на тлі зростаючої нестабільності всередині країни. Як повідомляє CNN із посиланням на звіт європейської розвідки, у Москві всерйоз побоюються можливого державного перевороту та атак навіть з боку власних еліт.

За даними документа, найближче оточення Путіна опинилося під тотальним контролем: у будинках встановлюють системи спостереження, а персоналу – від обслуги до технічних працівників – заборонено користуватися громадським транспортом. Відвідувачів перевіряють у кілька етапів, а співробітникам дозволено користуватися лише телефонами без доступу до інтернету.

Посилення заходів відбулося після вбивства високопоставленого генерала наприкінці 2025 року, що загострило напругу серед силовиків. На цьому тлі Путін значно обмежив власні пересування: він майже не з’являється на публіці, відмовився від поїздок до резиденцій і військових об’єктів, а Кремль дедалі частіше публікує записані заздалегідь відео.

За інформацією джерел, глава РФ проводить багато часу у захищених бункерах, зокрема на півдні країни. Особливу тривогу викликає ризик замахів із використанням дронів – причому не виключено, що загроза може виходити зсередини владних кіл. У звіті також згадується напруження між силовими структурами, яке лише посилює загальну нестабільність.

На тлі затяжної війни проти України Росія щомісяця втрачає десятки тисяч військових убитими та пораненими, що підживлює невдоволення серед еліт. Додатковим фактором ризику залишаються економічні труднощі та перебої зі зв’язком у великих містах.

Ситуація нагадує події 2023 року, коли похід на Москву організував Євген Пригожин. Тепер, схоже, Кремль готується до нових викликів — уже зсередини системи.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вночі 4 травня безпілотник влучив у будівлю на вулиці Мосфільмівській у Москві. Мер міста Сергій Собянін підтвердив атаку. При цьому, традиційно уточнив, що постраждалих немає. Одночасно дрони фіксували над Самарою.




