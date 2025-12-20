Рубрики
В ходе "горячей линии" российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы готова завершить конфликт мирными средствами на основе принципов, изложенных в июне 2024 года в МИД Российской Федерации. И здесь важно вспомнить о каких именно принципах: "украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской “народных республик”, Херсонской и Запорожской областей. Именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент вхождения их в Украину". Об этом рассказал нардеп. Политический обозреватель Николай Княжицкий.
Владимир Путин.
Он продолжает вопрос, кому принадлежит Краматорск или Мелитополь, никогда не были причинами войны. Политические цели Путина изначально были понятны – захват Украины, установление марионеточного режима и окончательное "решение украинского вопроса". Зато сегодня, вместо разговоров о полном уничтожении Украины, дискуссии с Путиным сводятся только к тому, кому какой город должен отойти, что никак не стыкуется с его реальными целями в этой войне.
