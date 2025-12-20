Путин прямо дал понять, что ему не нужны Краматорск или Мелитополь: на что ставка

В ходе "горячей линии" российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы готова завершить конфликт мирными средствами на основе принципов, изложенных в июне 2024 года в МИД Российской Федерации. И здесь важно вспомнить о каких именно принципах: "украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской “народных республик”, Херсонской и Запорожской областей. Именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент вхождения их в Украину". Об этом рассказал нардеп. Политический обозреватель Николай Княжицкий.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Там еще было что-то о "духе Анкориджа", в который каждый вкладывает что угодно, но это уже не принципиально. Не исключено, что Стив Уиткофф снова неправильно понял, что именно ему говорят в Кремле. Следовательно, активизация мирного процесса может основываться на ложной информации США о готовности Путина к компромиссам по линии столкновения в Херсонской и Запорожской областях. Да и российские официальные лица никогда не говорили ни слова о том, что им "нужен только Краматорск" и что они готовы прекратить войну", – отметил нардеп.

Он продолжает вопрос, кому принадлежит Краматорск или Мелитополь, никогда не были причинами войны. Политические цели Путина изначально были понятны – захват Украины, установление марионеточного режима и окончательное "решение украинского вопроса". Зато сегодня, вместо разговоров о полном уничтожении Украины, дискуссии с Путиным сводятся только к тому, кому какой город должен отойти, что никак не стыкуется с его реальными целями в этой войне.

"Остановка войны – даже после полной оккупации всей Донецкой области, но без уничтожения Украины – для Путина равносильно поражению. Именно поэтому вопросы обороны страны, защиты и поддержки украинских солдат, сохранение жизни всех наших людей остаются самыми важными для Украины сегодня", – констатировал нардеп.

