Путін прямо дав зрозуміти, що йому не потрібні Краматорськ чи Мелітополь: на що ставка

Кравцев Сергей
Під час "гарячої лінії" російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито готова завершити конфлікт мирними засобами на основі принципів, які були викладені в червні 2024 року в МЗС Російської Федерації. І тут важливо згадати про які саме принципи йдеться: "українські війська мають бути повністю виведені з Донецької, Луганської “народних республік”, Херсонської і Запорізької областей. Саме з усієї території цих регіонів у межах їхніх адміністративних кордонів, які існували на момент входження їх в Україну". Про це розповів нардеп. Політичний оглядач Микола Княжицький.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Він продовжує, питання – кому належить Краматорськ чи Мелітополь, ніколи не були причинами війни. Політичні цілі Путіна від самого початку були зрозумілими – захоплення України, встановлення маріонеткового режиму та остаточне "вирішення українського питання". Натомість сьогодні, замість розмов про повне знищення України, дискусії з Путіним зводяться лише до того, кому яке місто має відійти, що жодним чином не стикується з його реальними цілями в цій війні.
