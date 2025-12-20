Путін прямо дав зрозуміти, що йому не потрібні Краматорськ чи Мелітополь: на що ставка

Під час "гарячої лінії" російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито готова завершити конфлікт мирними засобами на основі принципів, які були викладені в червні 2024 року в МЗС Російської Федерації. І тут важливо згадати про які саме принципи йдеться: "українські війська мають бути повністю виведені з Донецької, Луганської “народних республік”, Херсонської і Запорізької областей. Саме з усієї території цих регіонів у межах їхніх адміністративних кордонів, які існували на момент входження їх в Україну". Про це розповів нардеп. Політичний оглядач Микола Княжицький.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"Там ще було щось про "дух Анкоріджу", в який кожен вкладає що заманеться, але це вже не принципово. Не виключено, що Стів Уіткофф знову неправильно зрозумів, що саме йому кажуть у Кремлі. А отже, активізація мирного процесу може ґрунтуватися на помилковій інформації США про готовність Путіна до компромісів по лінії зіткнення в Херсонській та Запорізькій областях. Та й російські офіційні особи ніколи не говорили жодного слова про те, що їм "потрібен лише Краматорськ" і що вони готові припинити війну", – зазначив нардеп.

Він продовжує, питання – кому належить Краматорськ чи Мелітополь, ніколи не були причинами війни. Політичні цілі Путіна від самого початку були зрозумілими – захоплення України, встановлення маріонеткового режиму та остаточне "вирішення українського питання". Натомість сьогодні, замість розмов про повне знищення України, дискусії з Путіним зводяться лише до того, кому яке місто має відійти, що жодним чином не стикується з його реальними цілями в цій війні.

"Зупинка війни – навіть після повної окупації всієї Донецької області, але без знищення України – для Путіна рівносильна поразці. Саме тому питання оборони країни, захисту й підтримки українських солдатів, збереження життя всіх наших людей залишаються найважливішими для України сьогодні", – констатував нардеп.

