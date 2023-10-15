Путин расхвалил китайского лидера Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин дал характеристику китайскому лидеру Си Цзиньпину и указал, что именно его отличает от временных руководителей в других странах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Путин заявил, что Си Цзиньпин отличается от временных руководителей, которые, по словам президента РФ, не задерживаются долго на международной политической арене.

"Не принимает решения на основе мгновенного характера, он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее. Это отличает настоящего мирового лидера от людей, которых мы называем временщиками. Приходящие на 5 минут, чтобы покрасоваться на международной площадке", — сказал Владимир Путин.

Также президент России похвалил лидера КНР и указал, что тот является надежным партнером.

"Си Цзиньпин другой человек, он основательный, спокойный, но надежный партнер. Если мы с ним кое о чем договариваемся, мы можем быть уверены, что наши договоренности будут выполнены", — рассказал китайским СМИ Владимир Путин.

Напомним, что Владимир Путин возглавляет Россию с 2000 года с перерывом 2008-2012 годами, когда РФ руководил Дмитрий Медведев. Тогда Путин занимал должность премьер-министра. В 2020 году Путин продлил свои полномочия и таким образом может быть президентом России, по меньшей мере, до 2036 года. Глава Китая Си Цзиньпин стал руководителем КНР в 2013 году, а в 2023 году его впервые в истории Китая переизбрали на третий срок.

Отметим, что за время руководства Путина в РФ демократические страны несколько раз сменили своих руководителей, например в США и Украине за последние 20 лет сменилось четыре президента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин объяснил, почему начал полномасштабное вторжение в Украину.

Также "Комментарии" писали, что специалисты в области психологии провели анализ президента РФ и назвали основные характеристики Путина.