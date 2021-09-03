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Путин рассчитывает, что украинский лидер приедет на Восточный экономический форум в РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ситуация в их отношениях с Украиной – "ненормальная"

сегодня, 15:40
Автор:

Кравцев Сергей

Президент РФ Путин высказал мнение, что ситуация в отношениях России и Украины не есть нормальной. Путин высказал надежду, что в будущем можно будет кардинально изменить ситуацию. Свою позицию хозяин Кремля озвучил, выступая на Восточном экономическом форуме, который принимает Владивосток. Как информирует издание "Комментарии", слова Путина передает российское издание РИА Новости.

Путин рассчитывает, что украинский лидер приедет на Восточный экономический форум в РФ

Владимир Путин - фото из открытых источников

По мнению Путина, та картина, которая есть в отношения Москвы и Киева не есть нормальной, потому рано или поздно, но она должна измениться. Путин высказал надежду, что это произойдет в скором времени.

Журналисты поспешили уточнить, считает ли Владимир Путин возможным, что когда-то украинский лидер приедет на Восточный экономический форум в РФ, как первое лицо соседней Украины? Путин на этот вопрос ответил очень лаконично, что он "очень на это рассчитывает".

Читайте также на портале "Комментарии" — спикер российского президента озвучил прогноз о вероятности встретиться Путину и Зеленскому уже в этом году. Встреча может состояться, уверены в Кремле, если украинская сторона перестанет подымать вопрос Крыма.

Также читайте на "Комментариях" — в Офисе Генпрокурора не сидят, сложа руки. Идет активная работа, чтобы привлечь Путина и компанию к ответственности. Первым на скамье подсудимых может оказать президент РФ Путина. Ему придется отвечать за развязывание войны против Украины после того, как потеряет свои полномочия. Украина строго придерживается всех международных принятых норм, согласно которым у действующих президентов есть иммунитет.


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Источник: https://ria.ru/20210903/ukraina-1748506887.html
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