Путин рассчитывает, что украинский лидер приедет на Восточный экономический форум в РФ

Президент РФ Путин высказал мнение, что ситуация в отношениях России и Украины не есть нормальной. Путин высказал надежду, что в будущем можно будет кардинально изменить ситуацию. Свою позицию хозяин Кремля озвучил, выступая на Восточном экономическом форуме, который принимает Владивосток. Как информирует издание "Комментарии", слова Путина передает российское издание РИА Новости.

Владимир Путин - фото из открытых источников

По мнению Путина, та картина, которая есть в отношения Москвы и Киева не есть нормальной, потому рано или поздно, но она должна измениться. Путин высказал надежду, что это произойдет в скором времени.

Журналисты поспешили уточнить, считает ли Владимир Путин возможным, что когда-то украинский лидер приедет на Восточный экономический форум в РФ, как первое лицо соседней Украины? Путин на этот вопрос ответил очень лаконично, что он "очень на это рассчитывает".

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