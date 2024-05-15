Путин рассказал, будет ли менять главу Генштаба Герасимова

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Ткачик Олеся
Как сообщил кремлевский диктатор Владимир Путин, у него нет планов менять кого-то в структуре Генштаба.
Валерий Герасимов
По его словам, в Генштабе эффективно налажена работа, боевая работа идет "успешно", поэтому никаких изменений не предвидится.
При этом кремлевский диктатор заявил, что якобы российские террористические войска на войне в Украине каждый день "улучшают" свои позиции.
"Работа идет по плану, утвержденному и подготовленному командованием группировки, Генеральным штабом. Все поставленные задачи выполняются", — подчеркнул Путин.
Кроме того, Путин заявил, что якобы эффективность российских войск на линии боевого соприкосновения в Украине увеличивает шансы разрешить ситуацию мирным путем.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на самом деле, у российских террористов в Украине не все идет по плану, как утверждает кремлевский диктатор, в частности в Харьковской области. Например, оккупанты планировали захватить Волчанск в первый день своего вторжения, но уже в течение пяти дней этого сделать не могут.
Кроме того, Путин говорит о "мире", так как ему срочно нужно выполнить несколько задач.
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