Путин рассказал, будет ли менять главу Генштаба Герасимова

Как сообщил кремлевский диктатор Владимир Путин, у него нет планов менять кого-то в структуре Генштаба.

Валерий Герасимов

"Что касается Генерального штаба и всей структуры, которые обеспечивают боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно", — подчеркнул Путин.

По его словам, в Генштабе эффективно налажена работа, боевая работа идет "успешно", поэтому никаких изменений не предвидится.

При этом кремлевский диктатор заявил, что якобы российские террористические войска на войне в Украине каждый день "улучшают" свои позиции.

"Работа идет по плану, утвержденному и подготовленному командованием группировки, Генеральным штабом. Все поставленные задачи выполняются", — подчеркнул Путин.

Кроме того, Путин заявил, что якобы эффективность российских войск на линии боевого соприкосновения в Украине увеличивает шансы разрешить ситуацию мирным путем.

"Мы видим, что делает неонацистский режим в приграничной полосе. Так они поступали в течение всех лет, начиная с 2014 года, когда мы пытались мирными средствами урегулировать этот конфликт. Ничего, к сожалению, не получилось, и мы вынуждены были приступить к защите людей на этих территориях с помощью вооруженных сил. Но чем эффективнее вы работаете на линии боевого соприкосновения, тем больше у нас шансов решить этот вопрос мирным путем. Мы к этому всегда стремились, и я всегда об этом говорил", - заявил кремлевский диктатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на самом деле, у российских террористов в Украине не все идет по плану, как утверждает кремлевский диктатор, в частности в Харьковской области. Например, оккупанты планировали захватить Волчанск в первый день своего вторжения, но уже в течение пяти дней этого сделать не могут.

Кроме того, Путин говорит о "мире", так как ему срочно нужно выполнить несколько задач.



