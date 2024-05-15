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Путин рассказал, будет ли менять главу Генштаба Герасимова

Кремлевский диктатор сказал, что не будет менять главу Генштаба Валерия Герасимова. При этом он цинично заявил, что «успехи» армии РФ увеличивают шанс на решение войны с помощью мирных переговоров

сегодня, 15:56
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил кремлевский диктатор Владимир Путин, у него нет планов менять кого-то в структуре Генштаба.

Путин рассказал, будет ли менять главу Генштаба Герасимова

Валерий Герасимов

"Что касается Генерального штаба и всей структуры, которые обеспечивают боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно",
— подчеркнул Путин.

По его словам, в Генштабе эффективно налажена работа, боевая работа идет "успешно", поэтому никаких изменений не предвидится.

При этом кремлевский диктатор заявил, что якобы российские террористические войска на войне в Украине каждый день "улучшают" свои позиции.

"Работа идет по плану, утвержденному и подготовленному командованием группировки, Генеральным штабом. Все поставленные задачи выполняются", — подчеркнул Путин.

Кроме того, Путин заявил, что якобы эффективность российских войск на линии боевого соприкосновения в Украине увеличивает шансы разрешить ситуацию мирным путем.

"Мы видим, что делает неонацистский режим в приграничной полосе. Так они поступали в течение всех лет, начиная с 2014 года, когда мы пытались мирными средствами урегулировать этот конфликт. Ничего, к сожалению, не получилось, и мы вынуждены были приступить к защите людей на этих территориях с помощью вооруженных сил. Но чем эффективнее вы работаете на линии боевого соприкосновения, тем больше у нас шансов решить этот вопрос мирным путем. Мы к этому всегда стремились, и я всегда об этом говорил",
- заявил кремлевский диктатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на самом деле, у российских террористов в Украине не все идет по плану, как утверждает кремлевский диктатор, в частности в Харьковской области. Например, оккупанты планировали захватить Волчанск в первый день своего вторжения, но уже в течение пяти дней этого сделать не могут.

Кроме того, Путин говорит о "мире", так как ему срочно нужно выполнить несколько задач.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/960618
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