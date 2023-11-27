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Путин рассказал, чего именно Запад не ожидал от России

Санкции Запада против России не влияют на экономику и банковскую сферу РФ, заявил Путин.

сегодня, 13:10
Автор:
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Slava Kot
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Президент России Владимир Путин заявил, что Запад не учел возможности российских банков, когда вводил санкции против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин рассказал, чего именно Запад не ожидал от России

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин провел встречу с главой российского банка ВТБ Андреем Костиным. В ходе разговора президент РФ указал, что Запад якобы не смог предусмотреть влияние санкций против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.


"Запад не ожидал, что банки РФ пройдут созданные извне сложности, "не учли, что банк — не кубышка", а часть экономики", — заявил Путин.

Отметим, что курс российского рубля к доллару в феврале 2022 года составил 78 рублей, тогда как в сентябре 2023 года поднялся до 100 рублей. В результате ЦБ РФ поднял ключевую ставку, чтобы остановить значительный рост рубля.

Напомним, что после начала вторжения в феврале 2022 года Запад ввел против России около 15 тыс. новых санкций, еще более 2 тыс. санкций против РФ действовало с 2014 года. Таким образом, Россия возглавила позорный список стран по количеству санкций. После России в этом списке санкций идут ее союзники – Иран, Сирия, Северная Корея и Беларусь. В быстрое снятие санкций с России не верит и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Большинство санкций против РФ по окончании украинского конфликта останутся", — сказал Лавров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Петер Сийярто призвал ЕС брать пример с Венгрии. Таким образом, венгерский политик призвал возобновлять сотрудничество с Москвой, вместо введения новых санкций против России.

Также "Комментарии" писали об украинском экономисте, который прогноз для России. По его словам Москву ожидает судьба экономического карлика, из-за значительной потери доли в международной экономике.



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Источник: https://t.me/rian_ru/222830
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:21

Санкції - це найбільш варварський спосіб юдейського нацизму який намагається вплинути на якусь країну. Санкції покликані довести простий народ до такого стану зубожіння та страждань, що він почне революцію і відбере владу у диктатора. Але ще на жодного диктатора санкції не вплинули вони гальмують розвиток багатьох країн відповідно розвиток світу в цілому.


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