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Путин рассказал, что решил по встрече и переговорам с Эрдоганом

Российский президент Путин подтвердил, что готов поговорить с Эрдоганом, но время и место встречи еще предстоит согласовать

сегодня, 08:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент России Владимир Путин заявил, что поговорит по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого они примут решение о двусторонней встрече. Как передает портал "Комментарии", об этом российский диктатор заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге, его цитирует турецкое издание Anadolu, сообщает портал "Комментарии".

Путин рассказал, что решил по встрече и переговорам с Эрдоганом

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Мы договорились о том, что мы увидимся. Да, или он к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим. Он меня приглашал еще вот до (Ред. – президентских и парламентских) выборов (Ред. – в Турции), но потом мы решили, что лучше этого не делать, чтобы никто не спекулировал на эту тему", – заявил Путин.


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Объясняя невозможность встретиться раньше со своим турецким коллегой Путин объяснил тем, что встреча накануне выборов могла рассматриваться как "попытка влияния на внутриполитический процесс". 

"Ни ему, ни мне это не нужно. И мы решили нашу встречу перенести. Но мы так и не договорились где – или у нас, или в Турции. Посмотрим", – отметил Путин.

"Мы хотели переговорить по телефону, президент Эрдоган предлагал разговор, но он предложил не очень удобное для меня время. Я предложил сегодня – ему неудобно, предложил завтра – ему тоже неудобно. Ну, договорились на разговор, по-моему, на среду. Переговорим там и решим", – сказал хозяин Кремля.

Читайте также на портале "Комментарии" — СМИ узнали, чем ответил Путин на попытки Эрдогана обсудить зерновую сделку.

Также издание "Комментарии" сообщало – Эрдоган заявил, что Турция хочет внести свой вклад для завершения войны в Украине.




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Источник: https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BB-%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D1%80%D0%B4%
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