Путин рассказал, что решил по встрече и переговорам с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин заявил, что поговорит по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого они примут решение о двусторонней встрече. Как передает портал "Комментарии", об этом российский диктатор заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге, его цитирует турецкое издание Anadolu, сообщает портал "Комментарии".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Мы договорились о том, что мы увидимся. Да, или он к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим. Он меня приглашал еще вот до (Ред. – президентских и парламентских) выборов (Ред. – в Турции), но потом мы решили, что лучше этого не делать, чтобы никто не спекулировал на эту тему", – заявил Путин.

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Объясняя невозможность встретиться раньше со своим турецким коллегой Путин объяснил тем, что встреча накануне выборов могла рассматриваться как "попытка влияния на внутриполитический процесс".

"Ни ему, ни мне это не нужно. И мы решили нашу встречу перенести. Но мы так и не договорились где – или у нас, или в Турции. Посмотрим", – отметил Путин.

"Мы хотели переговорить по телефону, президент Эрдоган предлагал разговор, но он предложил не очень удобное для меня время. Я предложил сегодня – ему неудобно, предложил завтра – ему тоже неудобно. Ну, договорились на разговор, по-моему, на среду. Переговорим там и решим", – сказал хозяин Кремля.

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