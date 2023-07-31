Путин рассказал, что решил по встрече и переговорам с Эрдоганом

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Кравцев Сергей
Президент России Владимир Путин заявил, что поговорит по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого они примут решение о двусторонней встрече. Как передает портал "Комментарии", об этом российский диктатор заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге, его цитирует турецкое издание Anadolu, сообщает портал "Комментарии".
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
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Объясняя невозможность встретиться раньше со своим турецким коллегой Путин объяснил тем, что встреча накануне выборов могла рассматриваться как "попытка влияния на внутриполитический процесс".
Читайте также на портале "Комментарии" — СМИ узнали, чем ответил Путин на попытки Эрдогана обсудить зерновую сделку.
Также издание "Комментарии" сообщало – Эрдоган заявил, что Турция хочет внести свой вклад для завершения войны в Украине.
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