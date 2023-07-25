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Эрдоган заявил, что Турция хочет внести свой вклад для завершения войны в Украине

Реджеп Эрдоган снова намекает, что Турция могла бы стать посредником на переговорах РФ и Украины по завершению войны

сегодня, 07:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Турция готова внести свой вклад в прекращение войны РФ против Украины, которая длится уже более 500 дней. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет "Hürriyet".

Эрдоган заявил, что Турция хочет внести свой вклад для завершения войны в Украине

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"7 июля мы принимали у себя президента Украины Владимира Зеленского и обсудили с ним вопросы, стоящие на повестке дня", — говорится в заявление турецкого президента.


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По словам Эрдогана, он озвучил своему украинскому коллеге свои предложения по прекращению войны, которая длится уже более 500 дней.

"Мы еще раз подчеркнули, что готовы внести свой вклад в это дело", — резюмировал президент Турции.

Отметим, на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметился скандальным заявлением о продолжении "зернового соглашения". Он фактически повторил заявления российского диктатора Владимир Путина о том, что Россия вернется к "зерновой сделке" только в том случае, если страны Запада "примут меры", а фактически соглашаться с ультимативными требованиями Кремля по снятию части санкций. Ни о каком давлении на Кремль президент Турции даже не намекнул.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ответ на то, что Россия в одностороннем порядке разорвала зерновую сделку, президент Украины Владимир Зеленский предложил ООН и Турции продлить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате, без РФ. Внятного ответа пока нет. Турция намерена продолжить переговоры с РФ. Со стороны ЕС звучит очередная обеспокоенность. В США к решительным мерам, похоже, тоже не готовы. Что можно сказать о ситуации на данный момент, исходя из реакции сторон? Как прекратить российский беспредел в Черном море? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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