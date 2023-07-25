Эрдоган заявил, что Турция хочет внести свой вклад для завершения войны в Украине

Турция готова внести свой вклад в прекращение войны РФ против Украины, которая длится уже более 500 дней. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет "Hürriyet".

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"7 июля мы принимали у себя президента Украины Владимира Зеленского и обсудили с ним вопросы, стоящие на повестке дня", — говорится в заявление турецкого президента.

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По словам Эрдогана, он озвучил своему украинскому коллеге свои предложения по прекращению войны, которая длится уже более 500 дней.

"Мы еще раз подчеркнули, что готовы внести свой вклад в это дело", — резюмировал президент Турции.

Отметим, на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметился скандальным заявлением о продолжении "зернового соглашения". Он фактически повторил заявления российского диктатора Владимир Путина о том, что Россия вернется к "зерновой сделке" только в том случае, если страны Запада "примут меры", а фактически соглашаться с ультимативными требованиями Кремля по снятию части санкций. Ни о каком давлении на Кремль президент Турции даже не намекнул.

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