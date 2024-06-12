Путин рассказал, что служит опорой участникам «СВО»

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин опять заявил, что сегодня для России непростое время, при этом отметил, что якобы российский народ всегда преодолевал все возможные сложности и преграды.
Владимир Путин
При этом диктатор подчеркнул, что российская государственность переживала немало сложных и трагических периодов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин уже говорил о "сложных" временах, и о том, что России приходится бороться за свое существование. Так, за два года прошла трансформация от мысли "взять Киев за три дня" и до того, как бы самим выжить.
Впрочем, Путин готов угробить свою страну ради войны в Украине. Как отмечают западные СМИ, хотя российский народ тоже страдает, этой боли недостаточно, чтобы заставить Путина изменить курс. По их информации, самые сложные времена кремлевскому диктатору все же удалось выдержать, поскольку Россия по-прежнему много зарабатывает на углеводородах.
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