Кремлевский диктатор Владимир Путин опять заявил, что сегодня для России непростое время, при этом отметил, что якобы российский народ всегда преодолевал все возможные сложности и преграды.

Владимир Путин

"Слава, державная мощь древней Руси развивались и крепли в величайшей эпохе Московского царства, Российской империи и Советского Союза, и все эти этапы — одно неразрывное целое современной России. И потому считаю необходимым, исторически верным отмечать День России как символ неразрывности тысячелетнего пути нашего отечества", - сказал Путин.

При этом диктатор подчеркнул, что российская государственность переживала немало сложных и трагических периодов.

"Сегодня в непростое для нашей страны время нас вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Эти чувства близки и дороги каждому из нас, они служат надежной опорой участникам "специальной военной операции", вся страна, наш многонациональный народ поддерживают наших героев", — заявил президент.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин уже говорил о "сложных" временах, и о том, что России приходится бороться за свое существование. Так, за два года прошла трансформация от мысли "взять Киев за три дня" и до того, как бы самим выжить.

Впрочем, Путин готов угробить свою страну ради войны в Украине. Как отмечают западные СМИ, хотя российский народ тоже страдает, этой боли недостаточно, чтобы заставить Путина изменить курс. По их информации, самые сложные времена кремлевскому диктатору все же удалось выдержать, поскольку Россия по-прежнему много зарабатывает на углеводородах.







