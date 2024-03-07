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Путин рассказал, что ждет украинский народ после уничтожения "бандеровцев"

Хозяин Кремля поделился с молодыми россиянами своими выдумками о Бандере

сегодня, 08:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что рано или поздно украинский и российский народ "воссоединятся", по крайней мере, "на духовном уровне". Как передает портал "Комментарии", об этом президент РФ заявил на церемонии закрытия Всемирного форума молодежи.

Путин рассказал, что ждет украинский народ после уничтожения "бандеровцев"

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин вновь повторил, как мантру главный пропагандистский тезис оккупантов о том, что воссоединение украинского и русского народов неизбежно. Но для того, чтобы это произошло, подчеркнул диктатор, нужно, искоренить все, что этому мешает, а мешают этому отвратительные проявления национализма, уверен Путин.

Для того, чтобы придать вес своим словам, хозяин Кремля решил попугать молодых россиян "бандеровцами".

"Бандеровцы — это последователи некоего Бандеры, который во время Второй мировой войны сотрудничал с Гитлером", — озвучил присутствующим Путин. собственные выдумки.

При этом Путин ничего не сказал о том, что, как всем известно, проводник ОУН Степан Бандера был заключен в нацистском концлагере после провозглашенного в Львове 30 июня 1941 акта восстановления Украинского государства.

Чтобы нагнать еще больший ужас, российский президент заявил, что Бандера миллионами уничтожал евреев, поляков, россиян и даже почему-то белорусов. По словам Путина, с портретами таких "страшных" людей сегодня, "как с иконами, ходят по улицам больших городов Украины".

Читайте также на портале "Комментарии" — в последний день зимы российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением Федеральному собранию. Рассказывал о том, что "специальная военная операция" идет по плану, но непонятно, когда закончится. Бряцал ядерным оружием в ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гипотетической отправке войск стран НАТО в Украину. Обещал россиянам "золотые горы", на словах раздавая им триллионы рублей. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" данное обращение, сказанное и не сказанное Путиным.




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