Путин рассказал, что ждет украинский народ после уничтожения "бандеровцев"

Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что рано или поздно украинский и российский народ "воссоединятся", по крайней мере, "на духовном уровне". Как передает портал "Комментарии", об этом президент РФ заявил на церемонии закрытия Всемирного форума молодежи.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин вновь повторил, как мантру главный пропагандистский тезис оккупантов о том, что воссоединение украинского и русского народов неизбежно. Но для того, чтобы это произошло, подчеркнул диктатор, нужно, искоренить все, что этому мешает, а мешают этому отвратительные проявления национализма, уверен Путин.

Для того, чтобы придать вес своим словам, хозяин Кремля решил попугать молодых россиян "бандеровцами".

"Бандеровцы — это последователи некоего Бандеры, который во время Второй мировой войны сотрудничал с Гитлером", — озвучил присутствующим Путин. собственные выдумки.

При этом Путин ничего не сказал о том, что, как всем известно, проводник ОУН Степан Бандера был заключен в нацистском концлагере после провозглашенного в Львове 30 июня 1941 акта восстановления Украинского государства.

Чтобы нагнать еще больший ужас, российский президент заявил, что Бандера миллионами уничтожал евреев, поляков, россиян и даже почему-то белорусов. По словам Путина, с портретами таких "страшных" людей сегодня, "как с иконами, ходят по улицам больших городов Украины".

Читайте также на портале "Комментарии" — в последний день зимы российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением Федеральному собранию. Рассказывал о том, что "специальная военная операция" идет по плану, но непонятно, когда закончится. Бряцал ядерным оружием в ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гипотетической отправке войск стран НАТО в Украину. Обещал россиянам "золотые горы", на словах раздавая им триллионы рублей. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" данное обращение, сказанное и не сказанное Путиным.



