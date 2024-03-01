Для чего Путин использовал обращение к Федеральному собранию: о чем умолчал

В последний день зимы российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением Федеральному собранию. Рассказывал о том, что "специальная военная операция" идет по плану, но непонятно, когда закончится. Бряцал ядерным оружием в ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гипотетической отправке войск стран НАТО в Украину. Обещал россиянам "золотые горы", на словах раздавая им триллионы рублей. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" данное обращение, сказанное и не сказанное Путиным.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Традиционным было запугивание Запада

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким комментарием:

"Я смотрела это обращение, потому что готовилась к эфиру, где обсуждали данную тему. И первые 15 минут, когда Путин говорил о ракетах ("Сарматы", "Кинжалы", "Цирконы"), я чуть не уснула от этого привычного набора в стиле "Россия всех сильнее". В целом же обращение в очередной раз продемонстрировало, насколько российская чекистская власть оторвана от реальности, а т.н. "элиты" ее боятся – и готовы награждать аплодисментами любой, даже самый идиотский пассаж Путина".

Красноречиво, по мнению эксперта, выглядели выпученные от удивления глаза одного из военных, когда Путин рассказывал о достижениях российской армии и умении нынешних ее командиров беречь жизни солдат.

Между тем, идет уже третий год "двухдневной блестящей военной спецоперации", которую Путин проводит в Украине, десятый, как пропагандист Киселев обещал, что РФ превратит всех, кто пойдет против нее, в ядерный пепел. И, наверное, 18-й год как Россия обещает заморозить Украину и ЕС", – напоминает Татьяна Попова. "Традиционным было запугивание Запада теми или иными вооружениями, включая ядерное

Путину, акцентирует она явно не понравилось заявление Макрона о вероятности отправления контингента некоторых стран НАТО в Украину.

"Видно, насколько это болезненно для самого диктатора и его режима. Потому этому было уделено определенное внимание в путинском стиле — угрозы, угрозы, угрозы", – поясняет эксперт.

Она отмечает, что вторая часть выступления была наполнена некими невыполнимыми обещаниями. Которыми Путин традиционно наполняет свое обращения к Федеральному Собранию. И которые столь же традиционно не выполняются.

Отмолчался он и об убийстве Алексея Навального И, естественно, "не заметил" десятки уничтоженных российских кораблей (за последний год) и самолетов ( за последний месяц )". "О том, насколько далеки путинские обещания раздать россиянам триллионы рублей далеки от воплощения в жизнь, было видно по лицу главы Центробанка – Набиуллиной. Когда ее ловила камера, там просматривалась неимоверная грусть-печаль, – подчеркивает Татьяна Попова. – Показательно, что Путин ничего не сказал о Приднестровье, которое недавно обратилось к РФ за помощью

Путинцы во главе с диктатором ломают российский народ

Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш признался, что Путин обманул ожидания – и публики, и его личные.

"Фактически это было обращение не президента, а кандидата в президенты, который всем обещал всё. Только дайте народную любовь и поддержку, – поясняет эксперт. – Путин нарисовал картину России, которой никогда не будет. Все анонсированные им акции, проекты, требуют денег. Больших. А у РФ даже на поддержание нынешнего социально-экономического состояния не хватает средств. Сказывается и действие санкций, и то, что фактически треть бюджета тратится на войну".

По словам Сергея Гармаша, эксперты уже подсчитали, что 453 трлн рублей Путин всем вчера словесно щедро раздал. При том, что доходная часть российского бюджета за 2024 года – всего 35 трлн рублей.

"Просто сопоставьте две эти цифры. В этом плане мы услышали сказку. Возможно, искреннюю, но нереальную, "хотелку" кандидата в президенты. Либо президента, который чувствует, что от него устали, поддержка падает. И готов обещать, что угодно, лишь бы остановить этот тренд", – подчеркивает эксперт.

Уместным он считает вспомнить одно наблюдение Карла Маннергейма – финского генерала, позже фельдмаршала, президента Финляндии с 4 августа 1944 года по 11 марта 1946 года. Когда тот в своих мемуарах анализировал события 1918-1919 гг в России, отметил, что неудержимым террором и обещаниями светлого будущего коммунисты сломают российский народ. Так и случилось.

"Так сегодня действуют и путинцы во главе с диктатором. Они ломают народ России, обещая нереальное светлое будущее, по сути же, проводя террор – и внутри, и вовне", – отмечает Сергей Гармаш.

По его мнению, в пассаже Путина о ядерном оружии (в угрожающем смысле) не было ничего нового. Куда интереснее то, чего мы не услышали, считает эксперт.

Мы не услышали ничего о Союзном государстве с Беларусью. Мы не услышали, когда же будет российский парад победы в Киеве. Мы не услышали о большинстве проектов, на которых ранее Путин пиарился, которые ставил себе в заслугу. А не услышали – потому что фактически все они неудачные. И сейчас он придумывает новые национальные проекты с нереальными тратами. Просто для того, чтоб отвлечь внимания от своих неудач, от того, что россияне живут хуже, а будут – еще хуже", – резюмирует Сергей Гармаш. "Мы не услышали реакции на события в Приднестровье и Молдове

Есть несколько тезисов, которые Путин озвучил в своем послании

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса отмечает, что основная часть послания была посвящена внутренним социально-экономическим вопросам. Исключительно из-за приближающихся выборов.

"Я бы выделил несколько основных тезисов, которые Путин озвучил в своем послании. Сразу отмечу, что они не отличаются от того, что он говорил ранее. Путин двигается в мейнстримном нарративе России, который Кремль взял на вооружение примерно год назад", – поясняет эксперт.

Тезис первый – РФ владеет инициативой на фронте, ее не победить.

Тезис второй – Россия готова к переговорам с Западом, но лишь на своих условиях. А именно – отход Украины в сферу влияния РФ. Причем, Путин увязал переговоры об Украине с переговорами о стратегической стабильности между РФ и США, акцентирует Илия Куса.

Тезис третий – РФ делает ставку на незападные государства, которым следует объединяться в блоки против Запада, доминировать в мировой многополярной системе международных отношений (за что давно выступает Путин).

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