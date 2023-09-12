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Путин рассказал для чего начал войну в Украине и кто это оценит

Российский диктатор Владимир Путин объяснил свое стремление захватить украинские земли.

сегодня, 14:50 comments2606
Автор:
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Slava Kot
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Президент России Владимир Путин утверждает, что указания начать полномасштабное вторжение в Украину смогут оценить только будущие поколения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин рассказал для чего начал войну в Украине и кто это оценит

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума оценил новые школьные учебники по истории, которые в этом году попали в учебные заведения. В пособия добавили несколько новых разделов, в частности, о войне в Украине, которые полностью отражают официальную позицию Кремля.


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"Только будущие поколения могут оценить то, что мы делали", – заявил Путин.

Путин в речи упомянул высказывание князя Потемкина, когда-то писавшего Екатерине II о возможности присоединить Крым к Российской империи.

"Пройдет время, и будущие поколения будут винить то, что вы могли присоединить Крым и не сделали этого, и вам будет стыдно... Интересы государства – прежде всего. Мы руководствуемся именно этими соображениями. И нам за это точно не стыдно", – сказал Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский историк Тимоти Снайдер назвал основную идеологическую ошибку Путина в войне с Украиной. Специалист по истории Восточной Европы указывает, что Путин следует за имперской традицией России, которая заключается в непризнании существования Украины и украинского народа. Таким образом, по словам Снайдера, Кремль ожидал уничтожить украинскую элиту, а народные массы признали бы себя россиянами, однако война в Украине показала российским властям, что украинский народ существует. Теперь Путин вместо убийства нескольких тысяч, стремится уничтожить миллионы украинцев, которые не хотят быть частью "русского мира".

Также "Комментарии" писали, что Путин назвал две черты, которые, по его мнению, стали нормой в Украине.



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Источник: https://t.me/tass_agency/209234
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