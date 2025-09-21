Путин рассказал, как едва не убился на мотоцикле

Российский диктатор Владимир Путин поделился курьезной историей из прошлого, в котором он едва не пал жертвой несчастного случая во время катания на мотоцикле. По его словам, транспортное средство неожиданно перевернулось, и только в последний момент ему удалось избежать удара с мотоциклом.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российский пропагандист Павел Зарубин поделился отрывком программы "Москва. Кремль. Путин". В нем Путин рассказал об инциденте во время посещения стратегических военных учений "Запад-2025", говоря с министром обороны России Андреем Белоусовым. По словам Путина, однажды поездка на мотоцикле для этого могла закончиться трагически.

"Я сел один раз на мотоцикл, газа дал, он у меня "козлом" вверх полетел, опрокинулся! Я в последнюю секунду только уклонился, он упал прямо рядом со мной", — сказал Путин.

Когда именно произошел инцидент с мотоциклом, 72-летний российский лидер не уточнил. Известно лишь, что это произошло во время одного из его редких опытов управления мотоциклом.

