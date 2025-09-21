logo

Путин рассказал, как едва не убился на мотоцикле

Владимир Путин вспомнил случай, когда мотоцикл неожиданно опрокинулся, и он едва ушел от удара. Инцидент мог окончиться трагически.

21 сентября 2025, 15:05
Российский диктатор Владимир Путин поделился курьезной историей из прошлого, в котором он едва не пал жертвой несчастного случая во время катания на мотоцикле. По его словам, транспортное средство неожиданно перевернулось, и только в последний момент ему удалось избежать удара с мотоциклом.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российский пропагандист Павел Зарубин поделился отрывком программы "Москва. Кремль. Путин". В нем Путин рассказал об инциденте во время посещения стратегических военных учений "Запад-2025", говоря с министром обороны России Андреем Белоусовым. По словам Путина, однажды поездка на мотоцикле для этого могла закончиться трагически.

"Я сел один раз на мотоцикл, газа дал, он у меня "козлом" вверх полетел, опрокинулся! Я в последнюю секунду только уклонился, он упал прямо рядом со мной", — сказал Путин.

Когда именно произошел инцидент с мотоциклом, 72-летний российский лидер не уточнил. Известно лишь, что это произошло во время одного из его редких опытов управления мотоциклом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отец Владимира Путина был вынужден жениться на его матери после курьезного случая, когда он случайно выбил ей глаз.

Также "Комментарии" писали, что конспирологическая теория назвала год смерти Путина. Она прогнозирует смерть Владимира Путина в 2026 году. Сторонники этой идеи утверждают, что существует удивительная связь между мощными землетрясениями на Камчатке и смертями российских и советских лидеров. Согласно этому предположению, недавнее сейсмическое движение в регионе может быть предвестником грядущих перемен.



