Путін розповів, як ледь не вбився на мотоциклі

Російський диктатор Володимир Путін поділився курйозною історією з минулого, в якому він ледь не став жертвою нещасного випадку під час катання на мотоциклі. За його словами, транспортний засіб несподівано перевернувся, і лише в останній момент йому вдалося уникнути удару з мотоциклом.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Російський пропагандист Павло Зарубін поділився уривком програми "Москва. Кремль. Путін". У ньому Путін розповів про інцидент під час відвідин стратегічних військових навчань "Запад-2025" говорячи з міністром оборони Росії Андрієм Бєлоусовим. За словами Путіна, одного разу поїздка на мотоциклі для цього могла закінчитися трагічно.

"Я сів один раз на мотоцикл, газу дав, він у мене "цапом" угору полетів, перекинувся! Я в останню секунду тільки ухилився, він упав прямо поруч зі мною", — сказав Путін.

Коли саме відбувся інцидент з мотоциклом, 72-річний російський лідер не уточнив. Відомо лише, що це сталося під час одного з його рідкісних досвідів із керуванням мотоциклом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що батько Володимира Путіна був змушений одружитися з його матір’ю після курйозного випадку, коли він випадково вибив їй око.

Також "Коментарі" писали, що конспірологічна теорія назвала рік смерті Путіна. Вона прогнозує смерть Володимира Путіна у 2026 році. Прихильники цієї ідеї стверджують, що існує дивний зв'язок між потужними землетрусами на Камчатці та смертями російських і радянських лідерів. Згідно з цим припущенням, недавній сейсмічний рух у регіоні може бути передвісником майбутніх змін.