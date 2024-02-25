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Трамп резко отреагировал на заявления Путина о президентстве Байдена

Дональд Трамп критикует Джо Байдена и заявляет, что его президентство привело к войне в Украине.

25 февраля 2024, 09:45 comments6701
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Slava Kot
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его победа на выборах станет "билетом к свободе", в то время как еще один срок Джо Байдена будет "дорогой в ад". Также Дональд Трамп упомянул о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп резко отреагировал на заявления Путина о президентстве Байдена

Реакция Дональда Трампа на слова Путина о Байдене. Фото из открытых источников

Дональд Трамп выступил на Conservative Political Action Conference, где отреагировал на комментарии Путина, который рассказал, что хочет, чтобы следующим президентом США стал Джо Байден. Владимир Путин указал, что Байден более опытен и предсказуем, чем Трамп.

Дональд Трамп ответил, что во время своего первого термина "много общался с Путиным и хорошо с ним ладил" и обвинил Джо Байдена в сегодняшней международной ситуации, в частности и в войне в Украине.

"Голос за Трампа — это билет обратно в свободу, паспорт против тирании и единственное спасение от Джо Байдена, который является дорогой в ад. И во многом сейчас мы живем в аду, потому что фактом является то, что Джо Байден является угрозой для демократии", – заявил Дональд Трамп.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии также отреагировал на судебные дела против него, заявив, что он является диссидентом, а его якобы преследует действующая власть.

"Сегодня я стою перед вами не только как ваш бывший и, надеюсь, будущий президент, но как гордый политический диссидент. Я диссидент", – сказал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Белом доме ответили на заявление Путина, что Байден лучший президент для США, отметив, что российский диктатор не должен вмешиваться в американские выборы.

Также "Комментарии" писали, что в США назвали худшего президента всех времен. Какие места получили Дональд Трамп и Джо Байден.



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