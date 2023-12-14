Путин рассказал, какой город в Украине все еще мечтает захватить, потому что он «русский»

Российскому диктатору Владимиру Путину не дает покоя тот факт, что город Одесса остается под украинским флагом и является неотделимой частью суверенной Украины. Во время "прямой линии", которую диктатор проводит впервые с начала полномасштабной войны против Украины, он заявил, что "Одесса – это русский город".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Владимир Путин отметил, что не только россияне, но и граждане других стран знают, что "Одесса – это русский город", но напридумывали историческую чушь, а россияне после распада СССР якобы с этим смирились.

Также уже традиционно Путин заявил, что "русские и украинцы – единый народ", а то, что сейчас происходит в Украине Путин называет "подобием гражданской войны".

Отметим, в ходе монолога российский диктатор также повторил тезисы о том, что война в Украине может быть завершена, пока Россия не достигнет все свои цели. В частности, речь идет о денацификации, демилитаризации Украины, а также закрепление за ней нейтрального статуса и отказа от членства в НАТО.

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