Появилась ли угроза для путинского режима: каковы его перспективы в 2024-м

На фоне усиления российского давления на всех фронтах в Украине, правитель страны-агрессора Владимир Путин, который вскоре будет баллотироваться на пятый срок, заявил, что от результатов этой войны зависит будущее России. Бывший президент Украины Леонид Кучма не исключает, что Путин одержим уничтожением нашей страны из-за психического расстройства. Он также предупредил, что США "потеряют лицо перед всем миром", если оставят Украину без помощи в войне с РФ. Сильнее или слабее стал путинский режим за последний год? Каковы его перспективы в 2024-м? Что важно понимать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Некорректно говорить, что режим Путина испытывает какие-то проблемы

По словам политтехнолога, офицера ВСУ Виктора Тарана, чтоб давать какой-либо прогноз, нужно базироваться на неких критериях оценки.

"В государстве, которое не является демократическим (как нынешняя Россия, где любые социология и выборы – фальшивы), ориентироваться можно разве что на социально-экономическую ситуацию. И тут, к сожалению, в стране-агрессоре всё неплохо", – отмечает эксперт.

Санкции, поясняет он, не дали необходимого эффекта. Бюджет РФ – профицитный. Социальные обязательства это тоталитарное государство исполняет перед гражданами в полном объеме. И пока холодильники полны, телевизор, откуда льется бесконечная пропаганда, побеждает.

"В такой ситуации некорректно говорить, что режим Путина испытывает какие-то проблемы. Увы, но у него – всё хорошо. Более того – агрессия против Украины добавила российскому режиму определенные баллы. Путин сейчас разыгрывает ту же карту, что Сталин в годы Второй мировой, когда та перекинулась и на СССР. Мол, мы всем миром встали против иноземного нашествия! Так и в нынешней России пропаганда проповедует, что Путин поднял свой народ на борьбу не столько против Украины, сколько – против злобного НАТО. Таким образом происходит консолидация общества", – рассказывает Виктор Таран.

Да, продолжает он, россияне на этой войне потеряли уже более 300 тысяч человек. Для любого государства – колоссальные цифры, огромные потери. Но не для российского. Где, во-первых, людей никогда не ценили, а во-вторых, имеют огромный демографический потенциал. И на фоне 130-140 млн населения такие потери не ощущаются.

"Кроме того, в РФ нет альтернативы действующей власти. Пытался Навальный – оказался в заключении. Попробовал Пригожин – был уничтожен. Олигархи, которые могли бы бросить Путину вызов, тоже этого не делают. Да и с чего бы, если по имеющейся информации, их доходы выросли. И угроз этому пока безальтернативному режиму, увы, нет. Потому он спокойно заходит в избирательную кампанию", – констатирует Виктор Таран.

У россиян нет условий для прозрачных и конкурентных выборов

Политический эксперт Светлана Кушнир поделилась таким комментарием:

"Если вы не следили за прогревом российской публики до путинского выдвижения на пятый срок, то мы, эксперты, сделали это за вас. Избирательный штаб Путина начал большой социально направленный проект "Это у нас семейное!", а под этот проект даже запустили арктическую ипотеку (2% годовых), чтобы насытить людьми полярные регионы. Далее с пафосом Путин открывает масштабную выставку на ВДНХ "Россия, поехали!", где в павильонах представляют свои достижения и природные красоты все регионы РФ, и даже включая украинские оккупированные области Донбасса, Крыма и Херсонщины. Затем постановочно Путина вроде бы случайно встречают простые россияне (и, опять же, жители временно оккупированных территорий Украины) – и просят его баллотироваться. И все это на камеры, с апломбом. В итоге уже 9 декабря, не дожидаясь анонсированной на 14-е большой пресс-конференции, Путин объявляет о намерении баллотироваться на президентских выборах в РФ в марте 2024 года. Так выглядит, будто он не то, чтобы очень хотел, но люди просят. Ну, как же им отказать? В итоге, вопреки здравому смыслу Путин уже в пятый раз будет баллотироваться на президентский пост. Его авторитарный режим бессменно властвует в России уже более 20 лет".

У россиян, акцентирует эксперт, нет условий для прозрачных и конкурентных выборов. Все конкуренты Путина либо запуганы, либо в заключении. Некоторые убиты, остальные – в изгнании за границей.

"В Кремле не скрывают, что эти выборы – "не демократия, а дорогая бюрократия" (цитата путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова). Их цель – заставить население засвидетельствовать свою лояльность тирану. Доказать миру, что большинство россиян поддерживают политический курс диктатора. Россия при путинском режиме стремительно деградировала и превратилась в тоталитарное государство, находящееся в международной изоляции и массово уничтожающее в войнах своих и иностранных граждан", – отмечает Светлана Кушнир.

По ее мнению, у международного сообщества есть все юридические основания не признавать законность российских выборов в 2024 году.

"Одно из таких оснований – принудительное привлечение к т.н. "голосованию" граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных Россией территориях", – поясняет эксперт.

В логике Путина, продолжает она, государства Украина не существует. И диктатор это подчеркивал неоднократно.

"Но так нагло и прямолинейно он еще не высказывался в сторону наших партнеров из США. Понимая, что внутренние политические баталии между демократами и республиканцами значительно ослабляют фокус внимания. Кроме того, создав очаг нестабильности на Ближнем Востоке, в Израиле и Секторе Газа, Кремль добился того, что концентрация внимания американских политиков распыляется. Новая точка нестабильности – назревающий военный конфликт Венесуэлы и Гайаны, где Мадуро (венесуэльский правитель) является зачинщиком возможной аннексии (и, кстати, великим другом Путина). И это будет уже третий регион мира, куда Штатам придется направлять внимание и военную помощь. Таким образом путинская Россия отвлекает внимание от Украины. Именно поэтому мы видим и оживление на фронте, а также новые "забросы" от главы государства-агрессора", – подчеркивает Светлана Кушнир.

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