Путин рассказал, когда Россия будет готова к мирным переговорам с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва якобы не исключала мирные переговоры с Украиной для окончания войны. Однако Кремль сосредоточил внимание на боях в Курской области. Об этом сообщает портал "Комментарий" со ссылкой на российские СМИ.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин выступил на открытом уроке "Разговор о важном" в городе Кызыл в Республике Тыва. Во время разговора Путин сделал несколько пропагандистских заявлений по мирным переговорам и боям в Курской области на территории России.

"Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, стремившимися дестабилизировать обстановку в пограничных", — заявил Путин.

Также российский диктатор рассказал, что якобы в Кремле не против мирных переговоров, но Россия в первую очередь хочет разрешить ситуацию с украинским наступлением в Курской области.

"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, но нужно разобраться с проникшими на территорию России бандитами", — сказал Путин.

Путин неоднократно говорил якобы о готовности к мирным переговорам, однако требовал от Украины отдать часть территорий, отказаться от вступления в НАТО и быть безъядерным государством. На Западе указывают, что подобные заявления российского диктатора не свидетельствуют о подлинной готовности Путина к мирным переговорам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Путин изменил позицию и отказывается от своего ультиматума по поводу переговоров с Украиной.

Также "Комментарии" писали о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, готова ли Россия менять Курскую область на украинские территории.



