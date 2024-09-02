Путин рассказал, когда Россия будет готова к мирным переговорам с Украиной

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва якобы не исключала мирные переговоры с Украиной для окончания войны. Однако Кремль сосредоточил внимание на боях в Курской области. Об этом сообщает портал "Комментарий" со ссылкой на российские СМИ.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Владимир Путин выступил на открытом уроке "Разговор о важном" в городе Кызыл в Республике Тыва. Во время разговора Путин сделал несколько пропагандистских заявлений по мирным переговорам и боям в Курской области на территории России.
Также российский диктатор рассказал, что якобы в Кремле не против мирных переговоров, но Россия в первую очередь хочет разрешить ситуацию с украинским наступлением в Курской области.
Путин неоднократно говорил якобы о готовности к мирным переговорам, однако требовал от Украины отдать часть территорий, отказаться от вступления в НАТО и быть безъядерным государством. На Западе указывают, что подобные заявления российского диктатора не свидетельствуют о подлинной готовности Путина к мирным переговорам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Путин изменил позицию и отказывается от своего ультиматума по поводу переговоров с Украиной.
Также "Комментарии" писали о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, готова ли Россия менять Курскую область на украинские территории.
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