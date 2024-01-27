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Путин рассказал, кого он видит в будущем в качестве элиты РФ

Владимир Путин заявил, что элиту РФ должны формировать оккупанты-убийцы

сегодня, 09:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Элитой страны-агрессора должны стать участники ожесточенной войны против Украины, а не посетители модных, "голых" вечеринок. Как передает портал "Комментарии", об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с курсантами Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

Путин рассказал, кого он видит в будущем в качестве элиты РФ

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Мы вообще в принципе этих ребят должны поддержать, потому что именно из этой категории наших граждан, молодых граждан, — а я сегодня встречался со студентами, многие из которых прервали обучение и пошли в зону боевых действий, — именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны, — высказался российский диктатор.

Путин отметил, они должны быть не из тех, кто "гениталии обнажают, или заднее место показывают".

"Такие тоже нужны чудики, пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей. А значит, их нужно поддерживать, помогать им", — добавил российский президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин якобы посылает сигналы в США о готовности к переговорам касательно завершения войны в Украине. По данным агентства Bloomberg, Путин готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако настаивает на признании контроля РФ над оккупированными украинскими территориями. Что могут означать эти сигналы? Как, скорее всего, на них отреагирует Запад? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин лишь через двое суток прокомментировал падение самолета Ил-76 в России.




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