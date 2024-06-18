Путин рассказал, кто начал войну на Донбассе и пожаловался на Запад

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия ценит поддержку российской "специальной военной операции" со стороны КНДР и солидарность по ключевым международным вопросам. В частности, об этом говорится в его статье в газете "Нодон синмун".

Владимир Путин

Как заявил Путин, Пхеньян был и остается убежденным единомышленником и сторонником России, "готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, учете интересов друг друга".

Кремлевский диктатор опять поднял тему своих "мирных предложений" по урегулированию военного конфликта в Украине. При этом он посетовал, что якобы мира не хотят не только Украина, а и ее западные союзники.

"США и их сателлиты открыто заявляют, что их целью является нанесение России стратегического поражения. Делают все, чтобы затянуть и с большей силой разжечь конфликт в Украине, который спровоцировали сами, поддержав и организовав вооруженный государственный переворот в Киеве в 2014 году, а потом и войну на Донбассе", — говорится в статье.

Более того, Путин договорился до того, что заявил о том, что на Западе регулярно отвергали все попытки РФ договориться.

"При этом все эти годы они раз за разом отвергали все наши попытки мирного урегулирования ситуации. Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем, самым сложным вопросам", — заявил Путин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор озвучил свои "мирные предложения", которые являются предложениями о капитуляции.



