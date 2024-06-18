Путин рассказал, кто начал войну на Донбассе и пожаловался на Запад

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия ценит поддержку российской "специальной военной операции" со стороны КНДР и солидарность по ключевым международным вопросам. В частности, об этом говорится в его статье в газете "Нодон синмун".
Владимир Путин
Как заявил Путин, Пхеньян был и остается убежденным единомышленником и сторонником России, "готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, учете интересов друг друга".
Кремлевский диктатор опять поднял тему своих "мирных предложений" по урегулированию военного конфликта в Украине. При этом он посетовал, что якобы мира не хотят не только Украина, а и ее западные союзники.
Более того, Путин договорился до того, что заявил о том, что на Западе регулярно отвергали все попытки РФ договориться.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор озвучил свои "мирные предложения", которые являются предложениями о капитуляции.
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Ігор
сегодня, 12:49
Саме мікронедокраїни Балтії провокували і стравлювали. Україна так і не пішла європейським шляхом, а ціну сплатила величезну. По суті Україну перетворили в такий собі Афганистан, де свого часу застряг СРСР, а зараз хочуть, щоб Росія загрузла в Україні.