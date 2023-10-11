Путин рассказал, на чьей стороне Россия в войне на Ближнем Востоке

Россия выступает за создание палестинского государства. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал российский диктатор Владимир Путин в ходе выступления на заседании Российской энергетической недели. Трансляция выступления президента РФ ведется на телеканале "Россия 24".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Позиция России по Палестине и Израилю хорошо известна сторонам. Мы выступаем за исполнение решений ООН и создание палестинского государства", -высказался Путин.

Также уже традиционно Путин обвинил Вашингтон в том, что якобы именно из-за его позиции и вспыхнул "арабо-израильский конфликт". Российский президент заявил, что было нечестно, когда решение о создании двух государств – Израиля и Палестины так ы не было исполнено, ведь, по сути, государство Израиль было создано и начало развиваться, а вот касательно Палестины этот процесс так и не запустился на полную.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани Путин назвал войну на Ближнем Востоке "ярким примером провала политики США".

Также издание "Комментарии" сообщало – в среду, 11 октября, на пятые сутки после атаки ХАМАС, Израиль атакуют уже с трех сторон (Палестина, Ливан, Сирия), а его вооруженные силы (ЦАХАЛ) получили приказ полностью уничтожить ХАМАС. Сектор Газа находятся под мощными ударами, а наземная операция израильтян там, похоже, вопрос времени. В эскалации на Ближнем Востоке явно прослеживается не только иранский, но и российский след. И Украина постоянно делает на этом акценты. Как ситуация может развиваться дальше? Почему пожары войны, вспыхивают в последнее время слишком часто? Можно ли считать, что это не локальное, а глобальное явление, на которое пришел черед реагировать более жестко, чем реагировал ранее тот же коллективный Запад? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.