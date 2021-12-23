Путин рассказал о двух вариантах Запада, которые готовятся по Украине

Исходя из той информации, которая поступает в Россию на Западе хотят запустить два варианта по Украине и, в частности, по Донбассу. Первый вариант – возможно готовят третью военную операцию, второй – идет подготовка к созданию на территории Украины некой "антиРоссии". Как передает издание "Комментарии", об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время пресс-конференции.

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Владимир Путин отметил, отовсюду звучит, что идет какая-то подготовка к войне. Отсюда появляется мнение, что идет подготовка к третьей военной операции на Донбассе. И в этой связи в сторону России звучат предупреждения о том, что не стоит делать резких телодвижений, вставать в защиту местного населения. Если вдруг будут какие-то движение, то уже готов новый пакет санкций.

Второй вариант, по мнению Владимира Путина, создание на территории Украины некой "антиРоссии". Этот проект может быть опасен для Москвы, потому что он подразумевает промывание мозгов населению. Дальше дело времени, когда будет собрана группа радикалов, которых потом отправят решат силой разного рода задачи, например, силой закрывать ряд вопросов на востоке Украины, а может и в Крыму.

Путин отметил, учитывая то, что Россия просчитывает все варианты наперед, думая о безопасности своей территории, и было предложено президенту США на юридическом уровне принять гарантии по безопасности, где четко будет прописано – НАТО продвигаться на восток больше не должно.

Читайте также на портале "Комментарии" – Путин рассказал, что Россия непобедима, но страна может быть разрушена изнутри, как это уже было дважды в истории.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!