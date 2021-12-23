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Путин рассказал о двух вариантах Запада, которые готовятся по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия обязана думать о своей безопасности на перспективу

сегодня, 14:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Исходя из той информации, которая поступает в Россию на Западе хотят запустить два варианта по Украине и, в частности, по Донбассу. Первый вариант – возможно готовят третью военную операцию, второй – идет подготовка к созданию на территории Украины некой "антиРоссии". Как передает издание "Комментарии", об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время пресс-конференции.

Путин рассказал о двух вариантах Запада, которые готовятся по Украине

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Владимир Путин отметил, отовсюду звучит, что идет какая-то подготовка к войне. Отсюда появляется мнение, что идет подготовка к третьей военной операции на Донбассе. И в этой связи в сторону России звучат предупреждения о том, что не стоит делать резких телодвижений, вставать в защиту местного населения. Если вдруг будут какие-то движение, то уже готов новый пакет санкций.

Второй вариант, по мнению Владимира Путина, создание на территории Украины некой "антиРоссии". Этот проект может быть опасен для Москвы, потому что он подразумевает промывание мозгов населению. Дальше дело времени, когда будет собрана группа радикалов, которых потом отправят решат силой разного рода задачи, например, силой закрывать ряд вопросов на востоке Украины, а может и в Крыму.

Путин отметил, учитывая то, что Россия просчитывает все варианты наперед, думая о безопасности своей территории, и было предложено президенту США на юридическом уровне принять гарантии по безопасности, где четко будет прописано – НАТО продвигаться на восток больше не должно.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0U8q6Bba5fc
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