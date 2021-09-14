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Путин рассказал о контакте с больным COVID-19: "общался очень близко, целый день" (ВИДЕО)

Президент РФ хочет увидеть, как на практике работает вакцина "Спутник V"

сегодня, 17:42
Автор:

Елизавета Черных

Глава Российской Федерации Владимир Путин рассказал о том, что близко общался с человеком, который заболел COVID-19. Кроме того, российский лидер провел с ним целый день. Об этом глава Кремля сообщил во время онлайн-совещания с правительством, передает УНИАН, ссылаясь на российские медиа. 

Путин рассказал о контакте с больным COVID-19: "общался очень близко, целый день" (ВИДЕО)

Владимир Путин - фото из открытых источников

Путин отметил, что несколько человек из его ближайшего окружения инфицировались коронавирусом. В частности, заразился человек, который работает с президентом России в непосредственной близости. 

"У него титры упали, он ревакцинировался, судя по всему, поздновато. Через три дня заболел. Я накануне общался с ним целый день, очень близко в течение всего дня. Это естественный эксперимент — посмотрим, как реально сработает на практике "Спутник V", — сказал глава Кремля. 

Отмечается, что сегодня стало известно о том, что российский президент ушел на самоизоляцию в связи с обнаружением коронавиурсного заболевания в его окружении. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в команде президента России Владимира Путина продолжают допускать ошибки, после чего тайное становится явным. Так, депутат Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия" Дмитрий Саблин заявил, что на Донбассе проходит "эксперимент по воссоединению этой территории с Россией". Дмитрий Саблин сделал такое заявление совершенно открыто, приехав в оккупированный Донецк.

Журналист отметил, фактически депутат российской Госдумы признал то, о чем уже давно говорится, – Кремль проводит эксперименты на оккупированных украинских территориях. Ну, а готовность Москвы пойти на то, чтобы на территории ОРДЛО "нарезать" российские мажоритарные округа лишний раз подтверждает тот тезис, что нет и не было никогда "внутреннего конфликта" в Украине, как и не было никакой "гражданской войны".



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Источник: https://www.unian.net/world/putin-rasskazal-chto-obshchalsya-s-nositelem-covid-ochen-blizko-v-techenie-vsego-dnya-video-novosti-mira-11544784.html
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