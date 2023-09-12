Путин рассказал, сколько еще набрал «добровольцев» на войну в Украину

Российский диктатор Владимир Путин на фоне обещания, что в РФ не будут мобилизовать более 300 тысяч человек, сообщил, что еще 270 тысяч человек подписали контракты на службу в качестве "добровольцев". Как передает портал "Комментарии", такое заявление хозяин Кремля сделал во время выступления на Восточно-экономическом форуме.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Мы провели частичную мобилизацию. 300 тысяч человек призвали. Сейчас за последние 6-7 месяцев у нас добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек", – заявил президент РФ.

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Путин похвастался, что ежедневно 1000-1500 человек приходят подписывать контракт, поэтому, якобы у России нет проблем с пополнением рядов армии для продолжения военных действий.

Также во время своего выступления российский диктатор допустил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и назвал свое условие перед их проведением. Прежде, чем говорить о переговорах более предметно, считает Путин, США должны "отменить указ Зеленского об их запрете".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент России Владимир Путин заявил, что британские спецслужбы провоцируют российские войска наносить удары по украинским атомным электростанциям.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин скептически относится к тому, что внешняя политика США кардинально изменится, если во главе Белого дома снова окажется Дональд Трамп. Диктатор считает, что независимо от того, кто станет следующим президентом США – России ничего хорошего ждать не приходится.



