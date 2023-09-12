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Путин признался, ждет ли он возвращения Трампа в Белым дом

Владимир Путин заявил, что власти США "настроили американское общество в антироссийском ключе и духе"

сегодня, 12:48
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент России Владимир Путин скептически относится к тому, что внешняя политика США кардинально изменится, если во главе Белого дома снова окажется Дональд Трамп. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Путин сделал в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

Путин признался, ждет ли он возвращения Трампа в Белым дом

Путин и Трамп. Фото: из открытых источников

"Хотя его (ред. – Дональда Трампа) обвиняли в связях с Россией, что полная чушь, бред собачий, но он больше всего ввел санкций в отношении России", — заявил российский диктатор.


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По его мнению, кто бы из кандидатов в президенты США не одержал победу на выборах в 2024 году, для России ничего не изменится.

Владимир Путин заявил, что власти США "настроили американское общество в антироссийском ключе и духе". Поэтому, по словам диктатора, "принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике Вашингтона не будет".

Отметим, ближайшие выборы президента США должны состояться в ноябре 2024 года. Основными соперниками пока называют действующего президента Джо Байдена и бывшего главу государства Дональда Трампа.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ходе выступления на Восточном экономическом форуме российский диктатор Владимир Путин допустил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и назвал свое условие перед их проведением. Прежде, чем говорить о переговорах более предметно, считает диктатор, США должны "отменить указ Зеленского об их запрете". 

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин похвалил американского миллиардера, который помог сорвать атаку на Черноморский флот в Крыму




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