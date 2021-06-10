Путин рассказал, сколько времени к РФ будет лететь ракета, если Украина станет членом НАТО

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Ольга Чародий
Президент России Владимир Путин назвал вступление Украины в НАТО "красной линией", поскольку тогда ракеты к центральной части России смогут долететь за 7-10 минут. Об этом сообщил Владимир Путин в эфире "Россия 24", цитирует "РБК".
Владимир Путин (фото из открытых источников)
По словам Путина, расширение НАТО к границам России имеет для
Кремля "практическое значение". Поскольку во многих странах, что вступали
в альянс, удалось разместить пусковые установки противоракет. Он считает, что
указанные установки могут использоваться не только в оборонительных целях. А
потому, если Украина станет членом НАТО – то существует опасность для России.
Путин утверждает, что "как минимум 50% украинцев не
хотят вступления страны в НАТО". По его словам, эти люди не хотят
оказаться на линии огня.
В то же время, последние опросы показывают, что таких – 28%,
поэтому неизвестно, на какие данные ссылается глава Кремля.
Напомним, что со слов посла Украины в Германии Андрея Мельника, глава Кремля Владимир Путин стремится уничтожить независимую Украину. Мельник также отметил, что армия Украины во многом уступает российской — как по качеству, так и по численности. Однако посол уверен, что лидер РФ недооценил возможности нашей страны в сфере обороны и "поломал себе на этом зубы". По утверждению дипломата, Украине удастся обезопасить себя только того, когда она войдет в состав оборонного военного альянса, как НАТО.
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Влад
сегодня, 06:49
Ця кремлівска собака бреше на 100%, про небажання вступу в НАТО 50% Українців...!!! А на самому ділі, про небажання вступу в НАТО заявляє лише 13% кацапоязичного населення УКРАЇНИ, це біля 6 мільйонів мацкалів, предків котрих з усяких голодних та холодних мухосранськів рашкі, завозили ешелонами в Україну, щоб насадити сєпарський рашисько-комуністичний світ в УКРАЇНІ...!!!