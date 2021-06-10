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Главная Новости Мир Россия Путин рассказал, сколько времени к РФ будет лететь ракета, если Украина станет членом НАТО
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Путин рассказал, сколько времени к РФ будет лететь ракета, если Украина станет членом НАТО

Российский президент Владимир Путин утверждает, что "как минимум 50% украинцев не хотят вступления страны в НАТО"

сегодня, 00:30
Автор:

Ольга Чародий

Президент России Владимир Путин назвал вступление Украины в НАТО "красной линией", поскольку тогда ракеты к центральной части России смогут долететь за 7-10 минут. Об этом сообщил Владимир Путин в эфире "Россия 24", цитирует "РБК".

Путин рассказал, сколько времени к РФ будет лететь ракета, если Украина станет членом НАТО

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до семи-десяти минут. Это для нас красная линия или нет?", — заявил он.

По словам Путина, расширение НАТО к границам России имеет для Кремля "практическое значение". Поскольку во многих странах, что вступали в альянс, удалось разместить пусковые установки противоракет. Он считает, что указанные установки могут использоваться не только в оборонительных целях. А потому, если Украина станет членом НАТО – то существует опасность для России.

Путин утверждает, что "как минимум 50% украинцев не хотят вступления страны в НАТО". По его словам, эти люди не хотят оказаться на линии огня.

В то же время, последние опросы показывают, что таких – 28%, поэтому неизвестно, на какие данные ссылается глава Кремля.

Напомним, что со слов посла Украины в Германии Андрея Мельника, глава Кремля Владимир Путин стремится уничтожить независимую Украину. Мельник также отметил, что армия Украины во многом уступает российской — как по качеству, так и по численности. Однако посол уверен, что лидер РФ недооценил возможности нашей страны в сфере обороны и "поломал себе на этом зубы".  По утверждению дипломата, Украине удастся обезопасить себя только того, когда она войдет в состав оборонного военного альянса, как НАТО.



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Источник: https://www.rbc.ru/politics/09/06/2021/60c102939a79478367112c92?from=from_main_8
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Обусуждения

Влад

сегодня, 06:49

Ця кремлівска собака бреше на 100%, про небажання вступу в НАТО 50% Українців...!!! А на самому ділі, про небажання вступу в НАТО заявляє лише 13% кацапоязичного населення УКРАЇНИ, це біля 6 мільйонів мацкалів, предків котрих з усяких голодних та холодних мухосранськів рашкі, завозили ешелонами в Україну, щоб насадити сєпарський рашисько-комуністичний світ в УКРАЇНІ...!!!

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