Путин рассказал свою версию, почему встреча с Трампом в Будапеште не удалось

Глава Кремля во время своего нового спича принялся рассказывать, почему с Трампом ничего не вышло. По его словам, встреча с Трампом в Будапеште не отменена, а, скорее всего, перенесена.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин попытался рассказать, почему Трамп в этот раз не повел себя на его трюк.

В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной. И я согласился с этим и сказал, что, безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить. И для меня и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата. Надо сказать, что президент США с этим согласился, полностью согласился и сказал, что с их стороны будут работать над подготовкой этой встречи, будет работать целый ряд должностных лиц действующей администрации, некоторых из них он назвал, а я сказал, что мы после того, как американский коллега определится с окончательным списком тех, кто будет работать над подготовкой нашей встречи, мы со своей стороны работать русского. Но на первом этапе, без сомнения, первые шаги в этом направлении должны предпринять Лавров и Рубио", – сказал Путин.

Но Путин все еще надеется на встречу с Трампом.

"Сейчас я вижу заявления о том, что президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее перенести. Всегда диалог лучше, чем конфронтация, чем какие-либо споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжая диалог, и сейчас это поддерживаем", — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на влияние новых санкций против российских нефтяных компаний, и надеется, что они заставят Владимира Путина вести себя "умнее" и будут способствовать прекращению войны в Украине. Заявление Трампа прозвучало во время встречи в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте.

Размышляя о новых санкциях, Дональд Трамп отметил, что они "тяжелые" и направлены против двух крупнейших нефтяных компаний России — "Роснефти" и "Лукойла". Он добавил, что не уверен, заставит ли этот шаг Путина сесть за стол переговоров, но надеется, что санкции будут иметь эффект.

