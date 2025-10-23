Путін розповів свою версію, чому зустріч з Трампом в Будапешті зірвалася

Рубрики
Лиля Воробьева
Очільник Кремля під час свого нового спічу взявся розповідати, чому з Трампом нічого не вийшло. За його словами, зустріч з Трампом у Будапешті не скасована, а швидше за все перенесена.
Володимир Путін (фото з відкритих джерел)
Путін спробував розповісти, чому Трамп на цей раз не повівся на його трюк.
В останній телефонній розмові і сама зустріч, і місце її проведення були запропоновані американською стороною. І я погодився з цим і сказав про те, що, безумовно, такі зустрічі потрібно добре готувати. І для мене, і для американського президента було б помилкою підійти до цього легко і вийти після цієї зустрічі без очікуваного результату. Треба сказати, що президент США з цим погодився, повністю погодився і сказав, що з їхнього боку будуть працювати над підготовкою цієї зустрічі, буде працювати цілий ряд посадових осіб чинної адміністрації, деяких з них він назвав, а я сказав, що ми після того, як американський колега визначиться з остаточним списком тих, хто буде працювати над підготовкою нашої зустрічі, ми зі свого боку теж оголосимо про те, хто буде працювати з нашого боку, з російського. Але на першому етапі, без сумніву, перші кроки в цьому напрямку повинні зробити Лавров і Рубіо",- сказав Путін.
Але Путін все ще сподівається на зустріч з Трампом.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на вплив нових санкцій проти російських нафтових компаній, і сподівається, що вони змусять Володимира Путіна поводитися "розумніше" і сприятимуть припиненню війни в Україні. Заява Трампа прозвучала під час зустрічі у Білому домі з генсеком НАТО Марком Рютте.
Розмірковуючи про нові санкції, Дональд Трамп зазначив, що вони є "важкими" і спрямовані проти двох найбільших нафтових компаній Росії — "Роснефти" та "Лукойлу". Він додав, що не впевнений, чи змусить цей крок Путіна сісти за стіл переговорів, але сподівається, що санкції матимуть ефект.