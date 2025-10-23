Путін розповів свою версію, чому зустріч з Трампом в Будапешті зірвалася

Очільник Кремля під час свого нового спічу взявся розповідати, чому з Трампом нічого не вийшло. За його словами, зустріч з Трампом у Будапешті не скасована, а швидше за все перенесена.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Путін спробував розповісти, чому Трамп на цей раз не повівся на його трюк.

В останній телефонній розмові і сама зустріч, і місце її проведення були запропоновані американською стороною. І я погодився з цим і сказав про те, що, безумовно, такі зустрічі потрібно добре готувати. І для мене, і для американського президента було б помилкою підійти до цього легко і вийти після цієї зустрічі без очікуваного результату. Треба сказати, що президент США з цим погодився, повністю погодився і сказав, що з їхнього боку будуть працювати над підготовкою цієї зустрічі, буде працювати цілий ряд посадових осіб чинної адміністрації, деяких з них він назвав, а я сказав, що ми після того, як американський колега визначиться з остаточним списком тих, хто буде працювати над підготовкою нашої зустрічі, ми зі свого боку теж оголосимо про те, хто буде працювати з нашого боку, з російського. Але на першому етапі, без сумніву, перші кроки в цьому напрямку повинні зробити Лавров і Рубіо",- сказав Путін.

Але Путін все ще сподівається на зустріч з Трампом.

"Зараз я бачу заяви про те, що президент США вирішив скасувати або перенести цю зустріч, швидше перенести. Завжди діалог краще, ніж конфронтація, ніж якісь суперечки або тим більше війна. Тому ми завжди це підтримували, продовження діалогу, і зараз це підтримуємо",- сказав він.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на вплив нових санкцій проти російських нафтових компаній, і сподівається, що вони змусять Володимира Путіна поводитися "розумніше" і сприятимуть припиненню війни в Україні. Заява Трампа прозвучала під час зустрічі у Білому домі з генсеком НАТО Марком Рютте.

Розмірковуючи про нові санкції, Дональд Трамп зазначив, що вони є "важкими" і спрямовані проти двох найбільших нафтових компаній Росії — "Роснефти" та "Лукойлу". Він додав, що не впевнений, чи змусить цей крок Путіна сісти за стіл переговорів, але сподівається, що санкції матимуть ефект.

